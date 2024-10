Esta semana se celebran Halloween y Día de Muertos. La creatividad para hacer disfraces y maquillajes para estas ocasiones es infinita. Algunas celebridades comienzan a compartir lo que usan en estas fechas y sus ideas pueden servir de inspiración.

Hace unos días, Anne Hathaway, quien recientemente confirmó su actuación en El diario de la princesa 3, sorprendió a sus 35.3 millones de seguidores en Instagram con su cambio de look. No se trataba de un nuevo corte de cabello, sino de una apariencia “terrorífica”, con un maquillaje ideado para comenzar la celebración de Halloween.

Inspirado en la Gran Manzana, pero con una estética dark, la actriz de La idea de ti se convirtió en una Estatua de la Libertad espectral. Lo mejor es que su look es muy fácil de recrear.

Anne Hathaway hace su versión terrorífica de la Estatua de la Libertad. Foto: Instagram @annehathaway

El maquillaje de Halloween de Anne Hathaway

Anne Hathaway pinta su rostro de manera uniforme con una base blanca para crear el efecto fantasmagórico y demacrado. Cubre con tono negro el contorno de los ojos, creando un círculo que simula el ojo de esqueleto o calavera; no se trata de un trazo perfecto y aún así el acabado es genial, así que no te preocupes si no dominas muy bien la técnica del maquillaje.

Para añadir un toque femenino, pero también gótico, concluye el maquillaje de Halloween con un labial de color cereza profundo. Con estos tres tonos: blanco, negro y cereza, logra un look tenebroso fácil de hacer, que incluso podría complementar otros disfraces o personajes para la Noche de Brujas.

Para el maquillaje de Halloween solo usó tres tonos: blanco, negro y cereza intenso, que se podría sustituir por negro en los labios. Foto: Instagram @annehathaway

Ella eligió hacer su versión de la Estatua de la Libertad con una peluca en rubio ceniza con corona similar a la del monumento situado en Nueva York. Además, completó este look con la frase: "Boo York City" plasmada en su playera, en referencia a la celebración y a la ciudad.

Una chamarra biker de Versace complementa su atuendo, la cual le da un estilo punk y rebelde al instante. Añade un pañuelo negro en el cuello y lentes con forma de alas de murciélago con telarañas, tan espeluznantes como divertidos.

Accesorios con diseños alusivos a Halloween pueden complementar el maquillaje. Foto: Instagram @annehathaway

Anne Hathaway dejó por un momento su impecable vestimenta y su beauty look glamoroso para divertirse con un maquillaje de Halloween sencillo que, si bien no luce como los de su personaje en Las brujas (2020), es bastante creativo e ideal para esta spooky season.

¿Cómo podrías adaptar este look de Anne a tu estilo?

