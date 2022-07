Alerta tendencia: los lentes de sol que vamos a llevar en verano

Los lentes de sol son un accesorio infalible que no puede faltar a la hora de complementar los outfits veraniegos y las firmas de lujo, así como algunas celebridades, ya han dado primacia sobre el tema, por lo que basta con echarle un vistazo a las redes de iconos de moda del momento como Dua Lipa, Hailey Bieber o Kim Kardashian, para ver en qué lentes debemos invertir de inmediato.

Dentro de las tendencias que se encuentran encabezando los favoritos de la temporada vamos a encontrar diseños inspirados en la moda más top de los años 70 o 2000, pues recordemos que algunos estilos como la corriente Y2K se mantiene en auge.

Los accesorios son clave para armar un look de impacto, por lo que llevar unas gafas de sol será el must perfecto y si estás pensando en invertir en unos lentes, pero aún no sabes cuál es tu mejor opción, a continuación te decimos cuáles son los diseños que sí o sí tienen que protagonizar tu estilo los días calurosos.



Foto: Pinterest

Transparencias

Esta tendencia está más viva que nunca, tanto en las prendas como en los accesorios, por lo que llevar unos lentes transparentes será el toque ideal para que tu look no pase desapercibido.

Puedes llevar este accesorio con glitter para darle un must divertido a tu atuendo, así como con toques dorados al estilo Versace.



Foto: Versace



Lentes maxi

Unas gafas de sol que tengan un armazón XL, así como unos cristales grandes, forman parte de las opciones ganadoras para acompañar cualquier atuendo, ya sea un outfit elegante o uno despreocupado.



Este trend se remonta a los años 60, reinventándose y trayendo de vuelta los lentes de sol de pasta gruesa.



Foto: Burberry



Lentes de corazón

Algunas celebridades como Ángela Aguilar y Bad Bunny nos confirmaron que llevar este tipo de lentes que migró de los años 70 a la actualidad va a ser lo único que tu outfit necesita para triunfar, por lo que invertir en unas gafas de sol con forma de corazón será una excelente inversión si va con tu estilo.



Foto: Saint Laurent



Estilo chunky

El estilo chunky es uno de los favoritos de la temporada y de personalidades como Bella Hadid o Dua Lipa, por lo que con todos y cada uno de sus atuendos nos dan cátedra de estilo sobre cómo lograr un outfit con corriente Y2K y no morir en el intento.

Así que unas gafas de sol chunky serán el mejor protagonista de tu atuendo.



Foto: Burberry



Gafas rectangulares

Esta es una tendencia que llevamos implementando en nuestro look desde meses atrás y en verano no será la excepción. Puedes elegirlos en tonos clásicos, pero también en colores vibrantes.



Foto: Prada

