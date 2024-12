Seguramente tienes varias bufandas en tonos neutros como negro o beige, las cuales nos encantan por su elegancia y versatilidad. Pero en el invierno de este año puedes incorporar este accesorio cozy en colores y estampados que se roben la atención.

Además, es un complemento perfecto para incluir alguna tendencia a tu outfit conformado por prendas que son básicos de armario, por ejemplo: a un pantalón negro y una camisa blanca, que son tus esenciales clásicos, le añades una bufanda con estampado de leopardo.

Podría ser también un tono de temporada como el burgundy o, simplemente, un tono vivo o un estampado que no deseas llevar en una prenda como vestido, pantalón, falda o blusa, pero que te llama la atención usarlo en pequeñas dosis.

7 bufandas para elevar tus looks

Animal print para abrigarte

El estampado de leopardo tiene un auge increíble este año y se posiciona entre las tendencias de moda favoritas para vestir en invierno. Puedes llevarlo con estilo mediante una bufanda, con cualquier combinación de prendas en tonos neutros. Esta pieza con flecos está hecha con poliéster reciclado y es de la tienda Pull & Bear. Su precio es $499.

Foto: Especial

Bufanda con strass

No es un secreto que el brillo se apodera de los looks de fiesta. Así que en esta temporada no dudes en lucir una bonita bufanda con brillos, ideal para esos outfits para celebrar, pero también para llevar con algunos looks casuales a los que quieras añadir un toque destellante y delicado. Conseguirás propuestas en colores clásicos como negro, gris y crema, muy combinables. En Zara puedes hallar estos modelos, ambos tienen un precio de $749 pesos.

Foto: Especial

Burgundy, el tono de la temporada

El burgundy, o borgoña, ha conquistado la temporada otoño-invierno este año. Si quieres vestir un poco de su encanto y no tienes piezas en este tono en tendencia, ¿qué te parece ir por una bufanda calentita burgundy? En Mango encontramos una propuesta con mezcla de lana y flecos ($749 pesos), y en Sears vimos una con cristales, con su gorrito a juego (set: $399 pesos).

Foto: Especial

Bufanda "coquette"

El delicado moño, sello de la estética que se viralizó como "coquette", se sigue viendo en prendas de ropa y accesorios. En esta temporada, incluso se suma en pequeños detalles en el nail art. Su bonita forma, tan jovial y femenina, se puede conseguir también en algunas bufandas. Este diseño crema es de Zara, se encuentra en una combinación siempre elegante, su precio es: $829. A la derecha, una bunfanda de Cider con moñitos rosa, su precio es de $355 pesos.

Foto: Especial

Cuadros, sí, pero coloridos

Amamos los estampados de cuadros en tonos clásicos como los populares grises, y patrones como pata de gallo o príncipe de Gales. Pero los cuadros también pueden llenarse de color y contagiar el invierno con su luminosidad. La marca de lujo Acne Studios revolucionó la moda con sus bufandas de mohair de cuadros de colores (350 dólares).

Esta propuesta se puede encontrar en otras tiendas más asequibles e igualmente creativas. La del medio, en la imagen, nos gusta mucho porque usa colores más intensos, es de D Franklin y su precio es $1,320 pesos (en oferta en su tienda online). Actualmente, también encontrarás este estilo de bufandas multicolor en tiendas como Cider y Mango.

De izquierda a derecha: Acne Studios, D Franklin y Mango. Foto: Especial

Rosa claro en invierno

Quienes pensaban que el uso del rosa que impulsó la película Barbie pasaría de moda pronto se equivocan. Se ha convertido en uno de los colores favoritos de muchas personas, con la intensidad que mejor se adapte a su estilo y personalidad. El rosa claro destaca como una opción para vestir un estilo invernal femenino y dulce. Esta bufanda con efecto degradado es de Bimba y Lola; su precio es $1,560, en descuento.

Foto: Especial

Bufanda con estampado auténtico

Puedes elegir un estampado “diferente” a los convencionales. En la tienda Adolfo Domínguez conseguimos este diseño que parece una obra de arte con sus líneas ondulantes y su tonos intensos de azul. Sin duda, se convertirá en la pieza statement de tu look. Este modelo de bufanda enfieltrada también está disponible en naranja y negro, y su precio es: $2,490 pesos.

Foto: Especial

Con estas ideas puedes inspirarte para conseguir las bufandas perfectas para esta temporada, adaptadas a tu presupuesto.

