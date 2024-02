Existen diversos vestidos de mezclilla: largos, cortos, atrevidos, minimalistas, románticos, entre otros. Puedes llevarlos a la playa, a la oficina o una fiesta, según la forma en la que decidas acompañarlos. Son una opción perfecta cuando buscas frescura y comodidad. Además, son fáciles de combinar. Aquí te dejamos una guía de compras para que encuentres tu vestido de mezclilla favorito para primavera, que se adapte a tu personalidad.

Vestido asimétrico

La clave de los vestidos asimétricos de mezclilla es lucirlos con audacia. Si decides portar uno de estos modelos, no pasarás desapercibida y transmitirás un aire moderno.

Vestido con detalles de encaje

Los detalles de encaje suelen agregar un elemento romántico y femenino a un vestido de mezclilla. Si buscas lograr un look encantador, puedes apostar por estas prendas con detalles delicados en las mangas, el escote o la falda, como en el caso de este diseño que aparece en la foto. ¡Robarás todas las miradas!

Vestido camisero

Sus clásicos botones frontales y su cuello tipo camisa le permiten crear looks atemporales. Por lo que este modelo no podía faltar en esta guía de compras. No subestimes la belleza de los vestidos con mangas largas. Si añades un cinturón, podrás resaltar tu cintura.

Vestido de tirantes

Si buscas una opción que defina tu silueta y deje tus brazos al descubierto, este tipo de vestido te ayudará a lograr un outfit de diez, especialmente para los días calurosos. Dale un descanso a tus pantalones y anímate a probar este modelo. El diseño de la foto tiene una falda tipo A con unos olanes super femeninos, aunque también hay modelos más ceñidos, si quieres derrochar sensualidad.

Vestido tipo overol

El vestido de mezclilla tipo overol es lindo y con un toque retro. La mejor manera de usarlo es sobre una blusa de manga corta o larga y, posteriormente, combinarlo con unos tenis o unas bailarinas. A los vestidos largos les favorecen los zapatos llamativos, por lo que puedes apostar por un calzado plateado que estará de moda en 2024.

Los vestidos de mezclilla se pueden combinar con tenis, sandalias, tacones o botas altas si se trata de un vestido corto y quieres presumir tus piernas.

¿Ya sabes qué modelo te gustaría lucir en primavera? Puedes probar con las diferentes variantes hasta encontrar tu favorita.

