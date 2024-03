Las tendencias de moda van más allá de los colores, estampados o siluetas que predominan a lo largo de una temporada en las colecciones de diferentes marcas. Estos pronósticos aportan datos relevantes de lo que sucede en el entorno, así como del estado de ánimo global en un momento determinado. En la industria de la moda son clave para adelantarse a las necesidades de consumo.

“Sobre todo, revelan lo que acontece en la calle y en el día a día. Al mismo tiempo son subjetivas, ya que cada quien aprecia la estética y las formas desde su punto de vista”, considera Abel López, creador radicado en Jalisco. De lo que no cabe duda es que forman parte esencial del ciclo de la moda y sin ellas sería difícil definir cada temporada. Aquí te mostramos los conceptos que harán eco en la primavera.

“En lo que respecta a tendencias, aquello que te vibra e identifica es lo que debes consumir”, agrega López.

Rosas en abundancia

Las rosas vuelven a florecer en las colecciones de grandes marcas. Balmain, por ejemplo, apuesta por estampados en 3D sobre vestidos traslúcidos de color negro, mientras que Balenciaga presenta una versión más alegre y colorida, con rosas sobre fondos claros.

Erdem, maestro en el uso de las flores, propone vestidos negros de corte midi, confeccionados con chiffon de seda, material que imprime delicadeza y sensualidad a la prenda. Otra aficionada de este recurso es Simone Rocha, quien se inclina por trajes largos de noche con rosas impresas de tamaño XL.

“Las flores se van a observar durante esta temporada en detalles tridimensionales, principalmente en vestidos que tengan una sola flor en el costado, en la falda o como un detalle maxi. Van a predominar las tonalidades muy suaves y sutiles”, indica la diseñadora Vero Díaz.

Foto: Balmain

Atrapadas en la red

Las prendas elaboradas con tejido calado no solo ayudan a enfatizar la sensualidad de cualquier look, sino que también funcionan como un aire acondicionado portátil, ahora que las temperaturas no paran de subir. Los diseñadores de moda son conscientes de que es el momento ideal para usar menos tela, por lo que apuestan por esta técnica que resulta muy cómoda.

“El tejido de red puede utilizarse como complemento de unos shorts o pantalones de vestir, así como arriba de un top. Otra opción es llevarlo en las vacaciones, como una salida encima de un traje de baño. Además, lucir tejidos naturales y artesanales ayuda mucho a las comunidades que trabajan este proceso”, apunta Díaz.

Una falda lápiz confeccionada con crochet es un gran acierto para utilizar en la oficina, acompañada de una camisa blanca.

Foto: Tularosa

Faldas bien puestas

De la mano de Prada, Dries Van Noten, Gucci, entre otras renombradas marcas, la falda sale de su zona de confort para mostrar su cara más moderna, divertida y excéntrica. “Hoy se juega desde con asimetrías hasta con distintos tipos de cortes y construcciones”, asegura el diseñador de moda jalisciense Abel López.

Prada presenta faldas con aplicaciones metálicas y diseños con flecos en dorado. Gucci también se inclina por los flecos para recubrir faldas de corte midi. Dries Van Noten propone piezas en materiales ligeros con botonadura al frente y bordado de lentejuelas, que combina con sostenes a cuadros.

“Son faldas con mucha personalidad, por lo que no cualquiera se atreve a usarlas. El mejor balance se consigue utilizándolas con tops básicos”, recomienda Vero Díaz.

Foto: Understated Leather

¿Gabardinas ahora?

El cambio climático es una realidad, y la industria de la moda lo sabe. De ahí que los diseñadores presenten minifaldas en invierno o abrigos en primavera.

“Hoy en día, no hay restricciones en la moda. En todas las pasarelas se pueden ver abrigos, pieles o sacos, todo depende dónde se usen las prendas y para qué. En el caso de las gabardinas, en primavera son mucho más ligeras; por ejemplo, de encaje, textiles traslúcidos o con transparencias, perfectas para acompañar tu look ya sea que vayas al cine, a una cena o a un evento especial”, señala la diseñadora Vero Díaz.

Ferragamo cuenta con diseños en materiales ligeros y en colores claros, mientras que Bottega Veneta se mantiene fiel a su ADN usando cuero. El francés Jacquemus reinventa esta prenda con mangas aglobadas y cinturón alto.

Foto: Donna Karan

Vestidos blancos

Marcas de lujo como Marni, The Row y Ferragamo buscan ofrecer vestidos ligeros, frescos y de uso práctico para la temporada más calurosa del año, pero con un giro actual (usando popelina de algodón). Ahora se proponen diseños tanto de corte midi como largo. “Esta prenda acompaña a la mujer durante los 365 días del año. Puedes usarlo para ir a comer, a una fiesta en la playa, un bautizo, una primera comunión o una cena: te puede sacar de cualquier apuro.

“Esta temporada, tiene que ser sumamente vaporoso, ligero y sexy, es decir, que sea revelador sin mostrar tanto. A través de detalles drapeados o transparencias en tules puede acentuarse su sensualidad”, aconseja Vero Díaz, diseñadora de moda afincada en Mérida, Yucatán.

Esta pieza luce moderna con unos mocasines, unas sandalias o con accesorios en tamaño XXL, como un cinturón o bolso de mano.

Foto: Urban Outfitters

+ Tendencias para todas

La falda lápiz se reinventa mediante acabados brillosos y efectos de cuero.

El tono azul hielo cubre piezas formales como sacos, pantalones de vestir y faldas midi.

Las playeras polo adquieren un estatus de lujo de la mano de firmas como Gucci y Loewe.

Los shorts, tanto confeccionados en algodón como en satín, se vuelven mucho más cortos.

