Cada vez quedan más lejanos los días de sol y calor, en su lugar el otoño trae consigo algunas lluvias y climas fríos que le van dando la bienvenida al invierno.

Y si bien, esta época puede ser un poco complicada para la piel y el pelo, no hay nada que un buen tratamiento no arregle. Por otra parte, durante la temporada otoño-invierno, la moda nos brinda la oportunidad de sacar nuestro lado más classy y lucir los outfits más calientitos y en tendencia.

Es por eso que amamos el clima frío y aquí te vamos a contar cómo usarlo a tu favor para conseguir los looks más fashion de la temporada.

Abrigo Teddy Bear

Este clásico de la época invernal debe ser un must have de tu clóset pues además de hacerte ver muy cool será tu mejor aliado en los días fríos. Lo bueno de esta pieza es que puede ir bien con jeans, vestido, falda… Tú decides qué tan formal o informal necesitas ir.

Tip: toma en cuenta que los abrigos Teddy dan mucho volumen así que asegúrate de que el resto de tus prendas sean más ceñidas a tu figura para no perder la armonía.

(Foto: Stradivarius)

Botas largas u over the knee

Si quieres lograr que tus piernas luzcas kilométricas como las de Kendall Jenner con las botas over the knee lo lograrás. Ya sea que optes por un estilo cow boy o las clásicas de tela, este calzado levantará tu look de inmediato. Y lo mejor es que esta temporada puedes usarlas con vestidos cortos, mini faldas y vestidos largos.

Tip: Si vas a combinarlas con mini faldas agrega un par de medias para evitar que el frío te congele y des ese toque invernal que buscamos para este temporada.

(Foto: Pull&Bear)

Gabardina

El trench coat es otro de los básicos que de ninguna manera debe faltar en tu clóset. Esta pieza le da un aire muy comospolita a cualquier outfit y te protege del viento frío. El color clásico es el beige pero si quieres algo diferente recuerda que la puedes agregar a tu look en tonos como el azul, rojo y hasta de piel (o tipo piel).

Tip: Llévala abierta para que puedas lucir tu look en capas.

(Foto: Zara)

Turtleneck

Otra de las prendas otoño-invierno por excelencia. No les tengas miedo a este tipo de piezas, ábreles tu corazón y agrega al menos un par a tu clóset. La recomendación como siempre es que empieces con los colores básicos como el negro y blanco, también puedes optar por prendas con manga corta o larga. Los turtleneck son ideales para llevar con jeans, pantalones de vestir y faldas.

Tip: Usa el pelo recogido para que la prenda luzca y tu cuello se vea más largo.

(Foto: SHEIN)

Boina

Con la llegada Emily in Paris hubo una pieza que regresó con más fuerza que nunca: exacto, las boinas. Si quieres sentirte como Lily Collins protagonizando esta famosa serie, entonces busca una boina para crear ese look parisino que está tan en tendencia estos meses.

Tip: Si no eres demasiado arriesgada opta por una boina negra o gris, estas son más fáciles de combinar y no llamarán demasiado la atención.

(Foto: Forever 21)