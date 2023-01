5 playeras para tus outfits de estilo grunge

La década de los noventa sigue dando inspiración a la moda. Las previsiones para el año 2023 auguran larga vida al estilo grunge, que se empezó a llevar a principios de los noventa, impulsado por bandas de este subgénero del rock como Nirvana y Pearl Jam. Con cierto aspecto desaliñado y, a la vez, encantador, era lo opuesto al colorido y brillo glam de los ochenta.

Jeans rotos, en azul y negro, camisas de cuadros, playeras de bandas de rock, sudaderas oversize y botas de suela track son algunas de las prendas que conforman un outfit con esta estética que se colorea con tonos no tan vivos. La chamarra de cuero negra y la de mezclilla también se pueden sumar.

Como accesorios, se pueden mencionar el gorro beanie y el emblemático choker negro. Los eternos Converse también son parte de este estilo. El vestido lencero es la prenda más femenina asociada con esta estética, pero que esto no te confunda, pues se pueden lograr outfits muy bonitos.

Aunque es muy importante descubrir y definir nuestro estilo, a veces podemos combinar prendas de otras estéticas para sumarnos a una tendencia que nos hace sentir bien. Así que no te preocupes si sientes que tu estilo no se acerca a lo rockero. Llevar una playera de tu banda favorita adaptada a las prendas que tienes en tu clóset podría lucir genial con un poco de creatividad. Además, siempre podrás recurrir a tus jeans.



Foto: Instagram @galileamontijo



5 playeras para dar un toque “grunge” a tu outfit

Una playera oversize

Empecemos con la banda de Kurt Cobain. Si amas las prendas oversize, no dudes en elegir una playera un tanto larga y holgada. Podrás jugar con ella según la prenda inferior que uses, meterla por dentro o dejarla por fuera. Puedes probarla con faldas, shorts y pantalones de mezclilla, pero también con unos pantalones cargo, un trend que sigue con fuerza en 2023. Esta camiseta en gris oscuro con el ángel de su disco “In Utero” (1993) se puede encontrar en H&M. Precio: 449 pesos.



Foto: Especial



Crop top de estilo rockero

¿Crop top? Sí, por qué no. Esta silueta será emblemática cuando en el futuro miremos al pasado los años 2021, 2022 y 2023. Si ya es parte de tu estilo, puedes llevar un crop top en vez de la playera de corte regular. Prefiere pantalones holgados para crear balance y si son de tiro alto mucho mejor. Al ceñirse al cuerpo, este top quedará bien con una camisa de cuadros. En Pull & Bear tienen diseños de Ramones y los Rolling Stones. Precio: 499 pesos.



Foto: Especial

Mangas largas y en capas

Las rayas también tuvieron su lugar privilegiado en la estética grunge, así que no dudes en incorporarlas en tu outfit. Este modelo de camiseta se puede conseguir en Shein (precio: 368 pesos), pero también puedes armar tu propio diseño en capas, usando una camiseta de mangas largas —de rayas o unicolor— y colocando sobre esta la playera de tu grupo de rock favorito.



Foto: Especial



Playera blanca

Aunque el negro y el gris oscuro suelen ser los tonos preferidos para lucir este tipo de camisetas, no te limites si quieres usar un modelo blanco. Es una gran opción para quienes aman los tonos claros y estilismos más delicados. Esta playera de Sex Pistols, que evoca la imagen de Vivienne Westwood (1941-2022) luciendo el diseño, se puede conseguir en Stradivarius; en oferta cuesta 299 pesos.



Foto: Especial



Con toques de color

Puedes ir por una playera de la banda de rock que te guste que tenga toques de color en su diseño y que no sea completamente negra o gris. El símbolo rojo de Rolling Stones y el amarillo de Nirvana son algunos de los más populares, que aportan una chispa vibrante en el look. En esta playera, la imagen de “Master of Puppets” de Metallica se tiñe de un azul que resalta delicadamente. Precio: 549 pesos, en Pull & Bear.



Foto: Especial

Si te gustan este tipo de playeras, no dudes en buscarlas también en tiendas de ropa de segunda mano y preguntar a tus padres (según tu edad, claro) si tienen alguna vintage. Las de tus grupos más actuales favoritos también pueden quedar increíbles.

