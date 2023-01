5 labiales líquidos que vas a querer tener en tu cosmetiquera

Ningún maquillaje está completo sin un buen efecto en los labios. No importa si es traslúcido o a todo color; si tiene un acabado mate o un brillo intenso con efecto

voluminizador. Lo cierto es que en tu cosmetiquera debes tener algunos de estos labiales líquidos que dejarán tu boca más hermosa que nunca.



Colorstay Satin Ink, de Revlon

Este labial líquido cuenta con 21 tonos llamativos que permanecen en tus labios por unas 16 horas, máximo. Sin importar el color, el acabado es satinado, pero no glossy. Lo que más nos gustó al probarlo es que no es pegajoso y no reseca los labios. Esto último se debe, probablemente, a la semilla de grosella negra y vitamina E presentes en su fórmula. Para que no se transfiera, lo ideal es dejarlo secar por un minuto luego de aplicarlo.

Costo: 240 pesos

Dónde: Sanborns



Brillo voluminoso, de Too Faced

Para quienes desean darle volumen a sus labios sin necesidad de fillers, esta opción es muy buena. Su fórmula voluminizante tiene un efecto instantáneo y duradero. Puedes usarlo solo, o debajo o encima de tu labial preferido. Tiene partículas de brillo que dan un acabado muy bonito. Si al aplicarlo sientes una sensación de cosquilleo, no te preocupes: el labial está haciendo su trabajo de engrosamiento. Contiene aceite de aguacate y jojoba para hidratar.

Costo: 695 pesos

Dónde: Sephora



Bálsamo de labios, de Huda Beauty

Si quieres hidratar tus labios con un brillo en un tono rosa sonrojado (ideal para todos los tonos de piel), te recomendamos este bálsamo de seda que, luego de aplicarlo, sentirás una sensación de suavidad inmediata. Para que tenga un efecto duradero, lo ideal es aplicarlo generosamente todas las mañanas y a lo largo del día. Aunque puede usarse con otro labial de color, el tono que da a la boca es tan bonito que recomendamos llevarlo solo.

Costo: 520 pesos

Dónde: Sephora



Lip gloss Extreme Shine, de Essence

Si buscas una opción a un precio inmejorable pero con una calidad increíble, debes probar este. Deja los labios con un efecto mojado, ultra hidratados y engrosados. Hay muchos tonos para elegir y puedes llevarlos en diferentes presentaciones de acuerdo a tus necesidades: volumen máximo, efecto rellenador extremo y brillo resplandeciente. Duran mucho tiempo y no resecan la piel. No contiene siliconas, alcohol, aceite o microplásticos.

Costo: 77.50 pesos

Dónde: Soriana



Brillo labial, de Fenty Beauty

Cuando decidimos probar esta presentación (en tono Hot Cherry), aún no había llegado a las tiendas de México… ¡y qué bueno que ya está aquí! Fácilmente, puede convertirse en tu gloss de cabecera. Es un brillo con color pero, a la vez, tiene un ligero efecto voluminizador. Su consistencia es espesa pero no incomoda; de ahí que los labios se vean jugosos. Está disponible en cuatro tonos. No contiene parabenos ni ftalatos y, además, es gluten free y cruelty free.

Costo: 480 pesos

Dónde: Sephora



