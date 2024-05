La base de maquillaje es un producto indispensable para lograr looks hermosos. Aunque antes se asociaba con un aspecto poco natural, cada vez son más las que aportan un acabado de piel saludable y luminosa, sin recargarla. Podemos usar protector solar con color, BB Cream o una tinta ligera, pero cuando necesitamos más cobertura, la base es nuestra aliada número uno.

Para elegirla, déjate asesorar por un especialista. Considera el tipo de piel y tus necesidades, además de los signos que tienes como líneas de expresión o manchas, para determinar cómo debe ser el maquillaje perfecto para ti. Aquí reunimos algunas que están en las listas de las mejores bases del momento.

Bases de maquillaje excelentes

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

NATURAL Y LUMINOSA. Esta base de maquillaje está entre las mejores en las listas de medios como InStyle, Cosmopolitan y Byrdie, en la categoría de maquillaje ligero. Unas de sus bondades es que no se siente apelmazada ni marca las líneas finas del rostro. El resultado es una piel luminosa, hidratada y natural, con cobertura media. Reflejaron que se necesita usar corrector para imperfecciones y que cuando se necesite más cobertura se puede recurrir a un polvo que apoye.

En El Palacio de Hierro tiene un precio de 1,600 pesos.

Foto: Especial

Maybelline Fit Me Matte + Poreless

POROS MENOS VISIBLES. Es real lo que promete. Esta base de Maybelline es ideal para personas con piel grasa y con problemas de poros dilatados. La estamos probando ahora mismo. Primero, se debe cuidar la limpieza y la exfoliación, además de mantener una buena hidratación. Luego, prueba esta base de maquillaje y verás como realmente minimiza los poros y la piel luce menos grasa (sin esperar “milagros”, ayuda muchísimo). Al lograr esto, no seca la piel, no te preocupes, deja un aspecto hidratado. Está en The Cut como la mejor de venta en farmacia. Su precio es asequible.

En Walmart se puede conseguir, cuesta 259 pesos.

Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation, de Fenty

MATE, CON GRAN COBERTURA. La base de la marca de Rihanna, Fenty Beaty, sigue gozando de la preferencia de muchas. No solo innovó con la gran variedad de tonos, sino que también presentó una fórmula con gran cobertura: media a completa, y de larga duración. Es ideal para pieles mixta y grasa, quienes tienen piel seca soliciten probarla en su tienda favorita. Matifica. InStyle la recomienda para quienes tienen más de 40 años.

Ve por tu tono ideal en Sephora México. ¿Su precio? 900 pesos.

Foto: Especial

Light Reflecting Foundation de Nars Cosmetics

DEWY. Este es el término con que se hace referencia a la piel luminosa y con aspecto húmedo (no graso). La base de maquillaje de Nars se encuentra destacada en listas de Allure, InStyle y Byrdie. Es liviana, se funde con la piel, crea un acabado natural. Difumina manchas y rojeces. En Allure destacan que contiene cúrcuma y péptidos, ingredientes que mejoran el aspecto de la piel, aportando luminosidad y favoreciendo la elasticidad. “Tiene un acabado luminoso que te hace brillar incluso si te saltaste parte de tu rutina de cuidado de la piel”, dijo Gaby Thorne, editora asociada de Allure.

¿Dónde? El Palacio de Hierro y Sephora. ¿Precio? 1,600 pesos.

Foto: Especial

L’Oréal Paris Infallible Fresh Wear 24h

GRAN COBERTURA, GRAN DURACIÓN. Cosmopolitan la incorpora en su lista de 23 mejores bases de maquillaje y Women’s Wear Daily (WWD) la tiene entre las mejores de venta en farmacia. No dejan de admirar su gran cobertura y larga duración. En WWD aseguran que es ideal para pieles grasas y para usar en verano por su fórmula que absorbe el brillo. “Acabado satinado, ni muy húmedo ni muy mate”, opinan en Cosmo, destacando su balance y que no se ve ni se siente pesada. *La nueva presentación de esta línea, 32h, tiene vitamina C y factor de protección solar 25.

Foto: Especial

Disponible en Sanborns.

