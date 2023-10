La mayoría de las mujeres contamos con nuestros productos de maquillaje favoritos necesarios en nuestra cosmetiquera, pero hay ocasiones en los que no los tenemos a la mano y recurrimos a alguna amiga o familiar, como mamá o hermana, para que nos preste un labial o un rímel. O alguna de ellas nos pide prestado alguno. ¿Es esto una práctica segura?

Tanto si eres tú quien lo requiere como si es la otra persona quien necesita usar alguno de tus productos de maquillaje, la respuesta es no. El maquillaje está en contacto directo con nuestra piel, ojos y labios, principalmente. Aunque ambas personas sean aseadas, existe el riesgo de que el maquillaje compartido tenga bacterias o virus.

En la web de la Clínica Mayo comparten la recomendación de la especialista en dermatología Mary Duh: “Nunca compartas los cosméticos. La contaminación cruzada ocurre cuando dos o más personas usan los mismos aplicadores y maquillaje. El principal peligro de compartir el maquillaje es transmitir una infección o un virus”.

Esto no solo aplica para esos momentos en que tenemos la intención de intercambiarlo con seres de confianza, también es una medida que se debe adoptar al momento de comprar maquillaje y evitar usar lo que ofrecen para probarlo, al menos directamente, sobre el rostro, ojos y labios.

Maquillaje para ojos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aconseja no compartir ni intercambiar el maquillaje para ojos porque es posible resultar afectado por los gérmenes de otras personas.

En Información de Más Salud Fac Med de la UNAM, advierten que compartir maquillaje, como delineador de ojos o mascara para pestañas, puede ser causa de infecciones. Una de las más comunes es cuando se tapan las glándulas de Meibomio, “encargadas de secretar la sustancia para lubricar el ojo que, al obstruirse, provoca resequedad e irritación”, explican. Además, dicen que es posible la aparición de orzuelos, que es una protuberancia dolorosa.

Por su parte, la Academia Americana de Oftalmología dice que al compartir este tipo de maquillaje se podría contagiar la conjuntivitis, ya sea causada por virus o bacterias (no la alérgica).

Productos labiales

¿Qué tan malo es compartir productos labiales? A esta pregunta respondió el medio The New York Times apoyado por expertos. Entre los virus más comunes que se pueden transmitir nombran el herpes simple (VHS) que causa el herpes labial; aclaran que una persona puede resultar contagiosa siempre que el virus esté activo, y puede tener brotes (ampollas) o no, aunque cuando no hay brotes el riesgo es menor.

De todos los productos labiales, informan que el brillo o gloss labial está entre los que tienen más probabilidades de transmitir infecciones por su consistencia pegajosa y acuosa, y los virus prosperan en lugares húmedos.

Maquillaje en el resto del rostro

Como hemos visto, el maquillaje, así como brochas, esponjas y pinceles, puede acumular bacterias y virus, así como células muertas e impurezas de quien lo utiliza. Al compartirlo, todo esto puede transferirse y causar un efecto negativo en la piel de otra persona.

Una duda común es si el acné se puede contagiar de esta manera, y la respuesta es que no, el acné no es contagioso. Sin embargo, hay que saber que compartir maquillaje y brochas puede contribuir a obstruir los poros, por lo explicado anteriormente, y además empeorar la piel que ya tiene acné con efectos como una irritación.

Recuerda mantener la higiene de tus productos de maquillaje y estar atenta a su fecha de caducidad. Cuando tengas alguna afección como conjuntivitis o herpes labial (si lo sufres), evita usar tus cosméticos para no contaminarlos.

