La firma de lujo Carolina Herrera presentó su colección primavera-verano 2025 en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebra entre el 4 y el 11 de septiembre.

El director creativo Wes Gordon cautivó con diseños muy femeninos y elegantes, en los que destacan tres estampados clásicos, pero con un aire moderno: flores, lunares (polka dots) y pata de gallo (pied de poule).

Se trata de prints que nunca están de más en el armario, debido a su atemporalidad. Cada año se pueden renovar en cuanto al tamaño de los patrones, algunas tonalidades o las prendas donde se llevan, pero su versión más clásica siempre está de moda.

Gordon también propone hacer mezclas de estampados, una apuesta arriesgada que muchos expertos en imagen recomiendan para elevar los looks. El negro y el blanco son los colores protagonistas en las prendas de la colección con estos prints, pero también hay piezas en tonos vivos como amarillo, rojo y rosa.

Carolina Herrera reinterpreta estampados clásicos

Aunque aún falta para la próxima primavera, esta colección inspira a lucir estos estampados que pueden lucir bien en cualquier momento del año.

Flores

La casa de moda Carolina Herrera nos motiva a llevar flores de gran tamaño, en conjuntos y vestidos de falda amplia. En el desfile destacaron en diseños en blanco y negro, pero también resaltaron unas florecitas de patrones más pequeños en tono violeta sobre negro, vistas especialmente en vestidos de telas ligeras. El color amarillo se presentó con diseño floral en blanco, refrescante y elegante.

Pata de gallo

Wes Gordon trae de regreso el estampado pata de gallo, el cual no aburre en ningún momento. Su propuesta viene adornada con flores de colores primaverales y en diseño 3D. Este sofisticado print se suele ver en blazers, pero el director creativo aquí lo realza también en vestidos y total looks, incluso lo incorpora en zapatos y bolsas. En los looks presentados en Nueva York, lo combina con rosa y rojo.

Lunares

Los lunares gozan de la adoración de las marcas de lujo y de los amantes de la moda en general. También conocido como polka dots, es considerado el estampado emblema del estilo clásico. En la más reciente colección de Carolina Herrera, este se luce en blanco y negro, con lunares de tamaños pequeño y mediano. Se encuentra en todo tipo de piezas: vestidos, total looks, faldas y camisas.

Combinaciones de estampados según Carolina Herrera

Puedes combinar el mismo patrón con los colores invertidos, Gordon hace este juego con el blanco y el negro.

Una combinación ganadora es la de los lunares y las flores, que se puede hacer también con otros colores.

Para combinar dos estampados, también se puede recurrir al uso de accesorios, es decir, llevar el estampado “número dos” en una bolsa o el calzado.

