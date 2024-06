No hay manera más sencilla de agregarle un toque de sorpresa a cualquier look que incorporando estampados. Además de convertirse en un imán de miradas, permiten darle un aire de vanguardia a prendas o accesorios clásicos, como lo es un vestido, una falda o una bolsa.

“Se utilizan cada temporada en diferentes formas, siluetas y diseños, y difícilmente pasan de moda. Suelen acompañar siempre a los diseñadores ya que ayudan a definir el alma de una colección y dan un parámetro para crear una historia y poderla transmitir al público”, considera la diseñadora de moda Vero Díaz.

De las flores al animal print, los estampados para este verano llegan con el propósito de revitalizar las prendas básicas de todos los días. Ya sea en clave minimalista o maximalista, la clave radica en experimentar, para hallar así el estilo que mejor refleje tu personalidad y haga destacar hasta el atuendo más sencillo.

“Hay mujeres que le tienen miedo a los estampados y prefieren usar prendas lisas. Sin embargo, no hay reglas escritas acerca de cómo, cuándo y para qué debes usarlos. Es más un tema de personalidad”, añade Díaz.

Detrás de la raya

Aun cuando no pasan de moda, las líneas verticales se coronan durante esta temporada como uno de los estampados protagonistas. Louis Vuitton, Alberta Ferretti, Philip Lim, entre otras firmas, las incluyen en sus colecciones, en blusas, camisas, faldas, pantalones amplios, vestidos entubados e incluso en bolsas de tipo tote.

“Los prints geométricos o lineales favorecen todo tipo de cuerpo, principalmente aquellos verticales, ya que los horizontales suelen ensanchar visualmente la silueta”, dice la diseñadora de moda Vero Díaz. Desde rayas extradelgadas hasta de tamaño mediano se presentan para darle un giro distinto a prendas clásicas.

Una blusa holgada con una cinta atada al costado, por ejemplo, combina muy bien con unos jeans o pantalones de corte amplio. Los pantalones de cintura alta con pernera ancha funcionan de una manera perfecta para ir a la oficina, mezclados con una camisa blanca o un suéter de cuello alto y manga corta.

Foto: Schiaparelli y Alberta Ferretti

Cúbrete de flores

Aunque para algunos sea un cliché total, los estampados florales están presentes cada temporada debido a su belleza y practicidad. A diferencia de otros años, en las colecciones de primavera-verano se observaron impresiones de flores monocromáticas con una sensación de haber sido dibujadas a mano.

“Ya sea de flores, rosas o incluso hojas, una falda con este tipo de estampado se ve espectacular con una camiseta y una chaqueta de mezclilla para ir a cualquier lado. Por la tarde, basta cambiar la chamarra por una de piel para lucir perfecta”, aconseja la creadora de moda Sonia Falcone.

Puedes buscar un vestido con un estilo simple en blanco y negro, o bien, con un toque de color rojo. Un diseño largo con tirantes, en materiales como lino o algodón, se vuelve un gran aliado para el verano dado lo fresco que resulta, sobre todo si se acompaña de unas sandalias planas de tiras. Una opción más corta resulta ideal para ir a una comida o coctel.

Foto: Zimmermann y Chanel

Geometría pura

Menos sobrios que los cuadros, los rombos entran a escena para darle un acento divertido al atuendo de todos los días. Desde Versace a Vivienne Westwood, se imprimen sobre todo en hermosos vestidos largos que se pegan al cuerpo o con caída recta, sin perder la formalidad que caracteriza a esta prenda.

Una pieza de manga corta y con un largo a media pierna se vuelve una opción básica para ir a trabajar o asistir a un evento en un jardín. Los modelos confeccionados en telas satinadas y con fondos claros resultan sencillos de combinar, además de que prometen permanecer en el guardarropa por varias temporadas.

Los chalecos de lana tejidos con rombos de medianos a grandes no solo ejemplifican el estilo más clásico, sino que evitan quebrarse la cabeza al momento de usarlos, pues se acompañan perfectamente con una falda larga y sandalias con plataforma ancha, o bien, unos pantalones formales y zapatillas altas.

Atracción salvaje

Si algo mantiene al animal print en la cima del reino de la moda, es su continua evolución. Tanto en verano como en invierno consigue adaptarse a diferentes siluetas, prendas y juegos de colores, aun cuando para muchos estos motivos parezcan un cliché.

El animal print cambian cada temporada para darle nuevas energías a los looks. “Este tipo de estampado se vuelve un elemento sorpresa en cualquier atuendo, capaz de causar un gran impacto”, considera Sonia Falcone. El animal print es ruidoso por naturaleza, ya sea que se lleve en un abrigo, vestido, blusa, falda, pantalón, o en accesorios como mascadas, bolsas o calzado.

Dolce & Gabbana confirma que una de las maneras más sencillas de lucirlo es en un vestido, ya sea largo de chiffon de seda y con escote halter, o cruzado con un largo midi, que puede combinarse con unas botas altas para darle mayor dramatismo al outfit. Un diseño corto te permite ver sexy pero elegante.

Fuera de toda regla

En las pasarelas de esta temporada no dominó un estampado en específico, sino un modo particular de estilizarlos. En vez de apegarse a la línea minimalista de otras temporadas, los diseñadores prefirieron dar rienda suelta a su creatividad al yuxtaponer prints que, a primera vista, no combinan.

Si bien esta apuesta por mezclar distintos estampados no es un concepto nuevo, se vuelve un soplo de aire fresco a looks conservadores en los que se incluían piezas lisas para bajar la intensidad de este recurso. De este modo, se observan combinaciones arriesgadas: blusas de líneas diagonales y faldas con impresiones abstractas, o blusones con rayas horizontales en contraste con pantalones saturados de flores.

“En la moda no hay nada escrito cuando se trata de reglas. Solo hay que acomodarlas para cada ocasión con el fin de que nos sintamos cómodas y bellas. Es importante crear tu propio estilo”, apunta Sonia Falcone.

Foto: Versace, Dolce & Gabbana y Pucci

