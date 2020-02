Zona Maco, sin apoyos del gobierno de la Ciudad de México

Nos cuentan que a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México durante varias ediciones de Zona Maco había apoyado esta feria de arte, a partir de este 2020 los recursos quedaron cancelados. Aunque muchos dirán que tienen razón las autoridades porque Maco es un evento privado, y que muchos son los proyectos que han quedado sin recursos, no hay que olvidar que las autoridades capitalinas que en un principio analizaron si apoyar o no la Fórmula 1 y los partidos de la NFL finalmente comprendieron lo que estos programas representan en cuestión de turismo para la Ciudad de México. Al parecer, ninguna autoridad capitalina ha hecho cuentas sobre lo que representa ese otro mercado: ventas, ocupación de hoteles y restaurantes... A diferencia del deporte, en el arte es una oportunidad perdida.

Más “mesas de trabajo” ¿para qué?

En enero se llevaron a cabo tres reuniones con artistas del movimiento No vivimos del aplauso, para discutir sobre el retraso en los pagos del programa Cultura Comunitaria, que hasta ayer todavía arrastraba 124 impagos de poco más de 4 mil que se han saldado en las últimas semanas. En las tres ocasiones, los artistas exigieron, con iracundia en ciertos momentos, que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, los recibiera, que fuera una “interlocutora real”. Ayer, la funcionaria se presentó, pidió disculpas por el atraso, hizo promesas como que esta situación no volverá a ocurrir y ofreció también mesas mensuales para aclarar dudas relacionadas con temas como las convocatorias abiertas. Ya sin la presencia de la secretaria, las subsecretarias Marina Núñez Bespalova y Natalia Toledo firmaron una minuta que incluía un punto en el que se acordó que habrá mesas de trabajo para discutir y estructurar diversos temas con miras, incluso, a reformas legales, como la seguridad social, relación laboral y educación artística obligatoria en escuelas públicas. Compromisos y ambiciones muy importantes, sin duda. Sin embargo, esta película ya ha estado en cartelera varias veces, recordemos la prometedora “Mesas de transición”, la polémica “Fonca apaga fuegos” y la ya muy olvidada “Reuniones mensuales con la Prensa”. Es día que a nadie le ha quedado claro qué sí se aprovechó de tanta reunión; y la que se prometió con los medios, de plano fue cancelada hace varios meses ya. A ver en qué acaba esta nueva producción. Por cierto, hace rato que la secretaria no le echaba la culpa de los males al “paquidermo artrítico”, ayer el viejo sistema fue el responsable de los impagos.