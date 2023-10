Al recibir el Premio Nuevo León Alfonso Reyes en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, la escritora y periodista argentina Luisa Valenzuela hizo dos confesiones.

La primera: “Yo me siento escritora mexicana”. Valenzuela, quien dice que en su momento fue consejera de la cátedra Alfonso Reyes, expresó su amor por Monterrey, sus universidades y centros culturales, afecto que la hace sentir como escritora mexicana. Sin embargo, se había resistido a declararlo abiertamente, pues el premio se entrega un año a un escritor mexicano y el otro a uno extranjero. “Si lo decía antes, me quitaban el premio. Pero ahora que me han dado el premio ya lo puedo decir”, bromeó.

Lee también: El nuevo disco de Bad Bunny, el eclipse solar y el viernes 13, en los memes de la semana

La segunda confesión es sobre su libro preferido de Alfonso Reyes. Cuando representantes del premio le preguntaron por su preferido, dijo que eran varios, pese a que en realidad sí tiene uno preferido, pero por miedo a ser banal, no quiso decir cuál era.

“‘Las memorias de bodega y cocina’. Va a ser un poco frívolo decir que pienso en un libro de cocina. Consulto ese libro divino, además precioso, ilustrado y es el Reyes en su más pura esencia. Es ese placer de la lengua en todo sentido, la lengua castellana y la otra, la del paladar, el saboreo total de las palabras, su erudición, todo está ahí. Debí haberlo dicho, pero no me animé, así que lo confieso ahora. Y todo eso, todo ese Reyes del humor que a mí me encanta y lo disfruto tanto y de la pureza del idioma castellano que Borges admiraba tanto”, declaró Valenzuela.

Lee también: Drag queens alistan visita a FIL Monterrey, tras censura

La escritora es la cuarta en ganar este premio. De acuerdo con el jurado, el premio le fue otorgado por las siguientes razones:

“Porque su escritura rodea el secreto para delinear la forma que tiene la imaginación, porque sus textos son estrategias para convivir con el gran tiempo de la sabiduría que se esconde en el reverso de las palabras, porque sus narraciones siempre han sido criaturas híbridas, no conformes, que preguntan por lo que no se ha respondido con prisa; porque cuentos mínimos o sus amplias novelas nos dejan siempre en el umbral de la historia y en las preguntas, porque comparte con Alfonso Reyes la maestría de las palabras, habladas, escritas, sonoras, con las que se mueven las montañas; porque como a Reyes, el sol de la fama e inteligencia que acompaña a Luisa Valenzuela no le hace sombra, sino resolana”, indica el acta del jurado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc