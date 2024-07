Yael Martínez (Guerrero, 1984) ha publicado sus fotografías en medios como “Time”, “The New York Times” y “Wall Street Journal”; ha sido reconocido por World Press Photo en dos ocasiones, 2019 y 2022, y forma parte de la prestigiosa agencia de fotos Magnum. Ahora presenta su exposición individual “Flor de fuego. Rí'yuu ágù” en el Museo de Arte Moderno, compuesta por fotografías que en su mayoría han sido intervenidas de forma artística.

¿En qué punto se difumina para Martínez el trabajo periodístico para que sea artístico? “¿Artista o periodista? Yo soy fotógrafo”, dice el mexicano en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Creo que la belleza que tiene el medio es que tiene un aspecto que toca o atraviesa gran parte de la vida y en ese sentido, desde que empecé, siempre quise ser fotógrafo documental, creo que lo sigo siendo. Cuando veo mi trabajo, está ese corazón vinculado a muchas problemáticas sociales y políticas de la realidad, pero también dándome al mismo tiempo la libertad nuevas formas de representación en la imagen”, agrega.

Foto: Yaretzy Osnaya/ EL UNIVERSAL.

En la exposición se exhiben fotografías que ha hecho Martínez en los últimos años, donde documenta cómo el crimen organizado y la desaparición de personas, situación que afectó a su propia familia (las fotografías de este proyecto le valieron el segundo lugar en la categoría de Proyectos a largo plazo, del World Press Photo de 2019). También se exhiben las fotografías en las que documenta el cultivo de amapola en Guerrero, con el fin de producir opio, luego que la pobreza y falta de políticas orillaran a agricultores a abandonar sus sembradíos de maíz y café, y dirigirse a la lucrativa, pero peligrosa, economía de las drogas. Con estas imágenes, Martínez fue premiado a nivel regional en la categoría de Formato Abierto del World Press Photo de 2022.

“Es un homenaje a las personas marcadas por la violencia”, afirma Yael Martínez sobre la exposición.

La muestra se divide en cuatro núcleos, cuyos títulos provienen de frases que escribió Martínez en sus bitácoras de investigación, pues también tiene interés en la poesía. En “Días largos de un tiempo extraño”, captura la vida diaria de los agricultores, el hogar, las herramientas de trabajo, los sembradíos de flores de amapola. En “Esta realidad abrumadora” ya son visibles las consecuencias de la violencia del crimen organizado que rodea a la comunidad retratada. “La canción de la montaña” es una contraparte a la violencia y destaca la resiliencia de las comunidades a través del ritual y la fiesta. En el último núcleo, “Todas nuestras imágenes condensadas”, presenta fotografías que fueron alteradas con químicos, como una metáfora de la memoria y cómo se pierde con el paso del tiempo.

Foto: Yaretzy Osnaya/ EL UNIVERSAL.

Martínez explica que se dio cuenta de que había la posibilidad de intervenir las fotografías cuando hizo un proyecto junto a su hermano en 2016, sobre registrar rituales en comunidades indígenas. Sin embargo, no siempre les fue posible captar los rituales en fotografía, porque transgredían su privacidad y sacralidad, por lo que dibujaron sobre las imágenes para dar a entender qué ocurría en lo privado.

No todas las fotografías en la muestra fueron intervenidas artísticamente. Sobre cuál es su criterio para modificar una imagen o no, Martínez dice: “depende del capítulo del trabajo en el que se encuentre. Me gustó que se muestre esta amalgama de las dos cosas porque regularmente trabajo así hago las fotos, la investigación, entrevistas, trabajo de campo, y luego tomo las imágenes que quiero representar de manera más simbólica”.

Además de esta muestra, Martínez tendrá otra exposición en la galería Patricia Conde, donde se presentará su serie “Somos el sueño de alguien que estuvo antes que nosotros”, un trabajo fotográfico con comunidades originarias de México y el resto del continente, financiado por una beca de National Geographic.