En Pachuquismo, obra multidisciplinaria, gestada en San Francisco, California, por la compañía La Mezcla, y en la que confluyen la música, el baile y la narrativa, se muestra caras no tan visibles de la comunidad mexicana y mexicoamericana en la ciudad de Los Ángeles.

Para la bailarina y coreógrafa chicana Vanessa Sanchez, quien está al frente de La Mezcla, “esta etapa fue uno de los orígenes de la cultura chicana porque los pachucos y pachucas originaron un cambio, un movimiento cultural sobre las comunidades mexicoamericanas en Los Ángeles. Creo que esta resistencia, este tipo de contracultura, fue el inicio del movimiento chicano, así como de todo el activismo que están haciendo las comunidades chicanas y mexicoamericanas ahora en Estados Unidos".

Algo fundamental que Sánchez descubrió, a la hora de documentarse e investigar sobre el tema, fue que, en la literatura y el teatro es común dejar de lado la presencia femenina en dicho movimiento.

“En esta historia estamos hablando del pachuquismo, en general, pero nos enfocamos más en las historias y el papel de las mujeres, de las pachucas y de las niñas mexicoamericanas en los años 40. Con estas historias estamos hablando mucho de las mujeres y del feminismo, aunque lo exploramos desde la música y la danza. Al mismo tiempo, abordamos a los grupos segregados porque las comunidades mexicanas y mexicoamericanas, los pachucos y las pachucas, vivían en un punto de Los Ángeles desde el que salían y luchaban contra la segregación; tomaban espacios en los que había más comunidades anglos que mexicanoamericanas”.

Fue una forma de resistencia, explica, contra la segregación hacia los pachucos y pachucas. “Estamos contando las experiencias de las pachucas. Estamos tomando un espacio para decir que las pachucas existieron, que lucharon y eran parte de esa cultura. No fue algo sólo hecho por hombres. Las pachucas fueron importantes y tuvieron su espacio y su propia contracultura en el pachuquismo. Específicamente nos enfocamos en algunas historias”, abunda y explica que en una de las piezas de la obra se abordan, por ejemplo, los sucesos turbulentos de Sleepy Lagoon, en 1942, en los cuales un par de niñas de 15 o 16 años fueron recluidas en una escuela, de manera injusta y sin un juicio previo. “Es un capítulo poco conocido en la historia de las pachucas y de estos eventos. También hay una pieza sobre Amelia Venegas, pachuca de 19 años que un día vio en las calles de Los Ángeles a unos policías peleando con un grupo de mexicanoamericanos que no estaba haciendo nada malo. Después de eso, Venegas no pudo seguir sin luchar por los derechos civiles. Queremos compartir lo que vivieron quienes estaban detrás de la cultura de las pachucas”.

En su gira por México, La Mezcla ya tuvo dos fechas en Guanajuato. Pachuquismo se presentará en Ciudad de México el 27 de julio, a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro).

