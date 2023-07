Mi relación con la unam comenzó antes de nacer, pues mis papás (una licenciada en Informática y un licenciado en Derecho, ambos de Ciudad Universitaria) iniciaron su bonita historia de amor en el cch Sur. De niña, cuando los escuchaba hablar de lo increíble que era su universidad, siempre mencionaban: “La unam te da todo, tienes que saberlo aprovechar” y vaya que lo hice…

Aún recuerdo lo nerviosa y emocionada que estaba el día que realicé el examen de admisión al bachillerato; aún no sabía el resultado, pero consideraba un logro el haberme preparado para presentarlo, ya que fueron varios meses de estudio, dedicación y esfuerzo. Todo valió la pena cuando ingresé con mucho entusiasmo a la Escuela Nacional Preparatoria 6 Antonio Caso, pues estaba a punto de vivir mi propia historia en la unam.

En esos tres años, además de recibir una formación académica de excelencia y conseguir amigos para toda la vida, tuve la oportunidad de estudiar tres opciones técnicas: Auxiliar en Contabilidad, Enseñanza de Inglés y Enseñanza de Inglés Superior. Asimismo aprendí alemán como lengua extranjera y desarrollé una de mis grandes pasiones: el teatro musical, al estar inscrita en el taller de Coro y formar parte del elenco de la obra de teatro Les miserables.

Los nervios volvieron el día que concluí la preparatoria, pues era el momento de usar mi pase directo en alguna licenciatura. Sabía que era una decisión de gran impacto en mi futuro, pero afortunadamente no estuve sola, pues me acerqué a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (dgoae) para realizar test vocacionales y recibir asesoría de expertos. Juntos elegimos Administración como la mejor opción acorde a mi perfil y así fue como decidí entrar a la Facultad de Contaduría y Administración.

Considero mi etapa universitaria como la época más feliz de mi vida hasta ahora. Fueron cuatro años donde me desarrollé integralmente, pues mi Facultad me dio talleres culturales, actividades deportivas y reconocimientos que complementaron la excelente docencia de mis profesores, que siempre estuvieron a la vanguardia en temas de negocios. Asimismo, pude continuar mi preparación en alemán en el cele y utilizar la Biblioteca Central como mi lugar favorito para estudiar en temporada de exámenes.

Gracias al apoyo de la funam logré estudiar en el extranjero en tres importantes universidades europeas: mci Management Center Innsbruck (Austria), University of Bristol y Northumbria University (Reino Unido). Estas experiencias me permitieron salir de mi zona de confort al vivir en otros países; además pude conocer nuevos modelos educativos y también me convertí en una ciudadana global al convivir con distintas culturas.

Después de titularme en pandemia con Mención Honorífica, ingresé a un buen empleo mediante la bolsa de trabajo de mi Facultad, que constantemente está publicando vacantes y brinda talleres de alto valor curricular.

Mi logro más grande como egresada ha sido representar a México en diversos concursos internacionales, como ceo for One Month de Grupo Adecco, Bain Challenge de Bain & Company, McKinsey Achievement Award de McKinsey & Company.

Recientemente fui ganadora del premio Young Leaders for Education, otorgado por Banco Santander y Universia durante el v Encuentro Internacional de Rectores, celebrado en Valencia, España. Fue una experiencia inolvidable ya que tuve el honor de ser galardonada frente a un auditorio de más de mil líderes en educación. Compartir ese momento con el rector, Enrique Graue, fue muy emotivo, pues fue una muestra de agradecimiento por todo lo que me ha brindado mi Alma Mater.

Quiero felicitar a la Fundación unam por estos 30 años de gran labor haciendo posibles las metas de los universitarios a través de la ayuda que nos brinda para poder estudiar y escribir nuestra propia historia en esta grandiosa institución educativa reconocida a nivel mundial.

Estoy infinitamente agradecida con cada una de las instancias que me han acompañado todos estos años, donde cada día puedo comprobar que la unam tiene todo y lo da todo por sus alumnos. Me siento feliz con mi trayectoria y sé que mi Universidad estará siempre apoyándome a alcanzar todos mis sueños, así sean tan grandes como Ciudad Universitaria.

Ganadora del premio Young Leaders for Education

Licenciada en Administración con honores

Influencer en educación @una.administradora