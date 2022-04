Un performance del artista Pepx Romero sirve para exhibir graves fallas de seguridad en el Museo de Antropología I

El artista Pepx Romero lamió y besó piezas prehispánicas del Museo Nacional de Antropología (MNA) como parte de un performance en el que cuestiona que objetos fabricados en tiempos de Mesoamérica sean subastados en el extranjero, aunque esto ha generado críticas, porque la acción la realizó en el museo más importante del país y sin la autorización del INAH. Aun así, él mantiene su posición y pide que se pongan “los ojos en preguntarnos cómo es que han llegado a las manos de los subastadores y cómo se denigra nuestro pasado prehispánico volviéndolo un simple objeto de decoración”.

En redes sociales se dio a conocer que Romero estuvo en el MNA para besar y lamer diferentes objetos prehispánicos, entre ellos, El Luchador, escultura de la cultura olmeca.

“El artista fue al Museo Nacional de Antropología en CDMX, besó y lamió algunas piezas de su colección. Por supuesto que esto coloca a las espectadoras en una posición incómoda, están presenciando un aparente daño (habrá que discutir qué tanto afecta la saliva a la piedra) a ‘nuestro patrimonio’. A diferencia de las subastas de Drouot de piezas prehispánicas que son realizadas casi sin la indignación generalizada de la audiencia”, se lee en una publicación que promocionó el performance de Romero.

La publicación difundida a través de Instagram desde la cuenta “Obrasdeartecomentadas” está acompañada de un video en el que se ve al artista vestido con saco amarillo y lentes oscuros: camina por el MN y se acerca a las piezas expuestas para besarlas y lamerlas.

Al respecto, el INAH reconoció en un breve comunicado que hubo fallas en la seguridad del Museo: “Nunca hubo solicitud y de ninguna manera se dio una autorización. Se están revisando los sistemas de seguridad del museo para determinar cuándo fue realizada la grabación, si hubo contacto directo con las piezas y determinar las acciones a seguir. Las instituciones estamos para cuidar el patrimonio cultural”.

Sobre si habrá acciones legales, pues en el video se aprecia que Romero besó y lamió las piezas arqueológicas, catalogadas como bienes y protegidas por Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el INAH no respondió. Y pese a la polémica, Pepx dijo en entrevista telefónica estar tranquilo por posibles acciones legales en su contra.

¿Cuándo realizaste el performance Mexique 2022?

El video que se observa es en realidad parte de un performance que se presentó el sábado 2 de abril, dentro del festival Ceremonia. Es un poco más amplio porque este video acompaña otra acción, mientras se pasaba este video en el escenario, yo mostré una pieza plástica, una manta de protesta de 30 metros realizada en yute, con pintura acrílica, donde hacía una remembranza de todas las piezas prehispánicas que se han subastado en París desde el 2019.

¿Sí estás tú en el museo con las piezas reales?

Sí, así es.

¿Había gente ese día en el museo?

Sí, algunos se quedaron observando, sí.

¿Tuviste permiso del museo o de alguna autoridad?

Eso no lo puedo contestar.

¿Los guardias no hicieron nada, se acercaron a ti?

No deseo contestar eso.

Hay leyes que protegen al patrimonio, ¿estás nervioso o no hay de qué preocuparse?

Yo creo que estas leyes por supuesto protegen al patrimonio, lo protegen de ser dañado, sin embargo, la acción no representa un daño.

¿Qué quieres transmitir?, ¿qué significa el lamer y besar las piezas?

Es poner en evidencia. Es claro que el performance es el arte de provocar. Es una provocación para poner los ojos en esta situación que está pasando en las subastas que se siguen haciendo.

¿Hay otro lugar o plataforma donde se pueda ver el performance?

No, no se encuentra a la vista del público y por el momento no considero lanzarlo.

¿Qué dirías a la gente que lo ha criticado?

Pongamos los ojos en nuestras piezas prehispánicas en el extranjero, pongamos los ojos en preguntarnos cómo es que han llegado a las manos de los subastadores y cómo se denigra nuestro pasado prehispánico volviéndolo un simple objeto de decoración.

¿Cómo inició este proyecto?

El proyecto Mexique boutique de décoration inició en 2019, en junio, tuve la oportunidad de presentarme en el Palais de Tokyo, un museo en Francia, ahí realicé Fievre jaune, souvenir de Mexique, en donde hago una remembranza de lo que fue la fiebre amarilla, el brote que surgió en la época colonial. También hice una remembranza de las piezas de arte que se empiezan a subastar, justo un mes después de que me presenté en París, empecé a fragmentarla en distintas piezas plásticas y decorativas, haciendo una burla a la cuestión tan banal de la decoración que envuelve el subastar en la capital del lujo que por excelencia es Francia, pues las leyes de Francia permiten este oprobio frente a nuestra vista, están prostituyendo nuestro patrimonio en nuestras narices.

¿Las piezas que besas las elegiste por alguna razón?

Fue una elección aleatoria.

Participaste en “Contigo en la distancia” y usas la frase “Mi patrimonio no se vende”, de la Secretaría de Cultura. ¿Dirías que estás enlazado con el gobierno?

Sí, tuve la oportunidad de ser parte de ese proyecto. No me considero un artista enlazado con el gobierno, pero esta campaña me parece un acierto tremendo, aunque lamentablemente el gobierno no ha podido hacer algo tangible, pero que bueno que poco a poco han podido arreglar algunas cosas.

¿Crees que vaya a haber consecuencias?

Todo tranquilo.

Creo que estas leyes por supuesto protegen al patrimonio, lo protegen de ser dañado, sin embargo, la acción no representa un daño”