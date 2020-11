"Últimas ediciones de la FIL Guadalajara, dedicadas contra nosotros": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara han estado dedicadas en su contra.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre el video en el que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, afirmó que Morena y los operadores de la 4T financian para que lo ataquen así como a su gobierno.

A quienes dedican su vida o sus millones en atacarme, especialmente a los ridículos que ahora dicen que los medicamentos contra el cáncer que le robaron al Gobierno federal estaban en mi casa, les tengo un mensaje con mucho cariño: pic.twitter.com/t8X5O9yJz5 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 12, 2020



Sin embargo, el Presidente negó esas acciones: “Nosotros no hacemos eso” y señaló que no hay nada personal contra el gobernador de Jalisco.

El primer mandatario indicó que Enrique Alfaro tiene una postura, que pertenece a un “bloque de conservadores” y que se lleva muy bien con el líder de la Universidad de Guadalajara.

“Es un líder histórico: Padilla. Las últimas Ferias del Libro de Guadalajara, dedicadas en contra de nosotros, pero no sólo eso, traen a Vargas Llosa, Aguilar Camín, Krauze y todos ellos. Pero me entero de que en España le entregan el Premio Príncipe de Asturias a la FIL Guadalajara y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla y es el que da el discurso y me llamó mucho la atención un renglón: 'Debemos de defender al libro del populismo'. Pero es la decadencia, no sólo de México, de las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan estos premios”, declaró el Presidente.

El primer mandatario también planteó la pregunta: “¿Desde cuándo manda este señor, (Raúl Padilla), en la Universidad de Guadalajara?”

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020 el viernes 16 de octubre.

El jurado del Premio dijo que se le otorgó el Premio a la FIL por “representar uno de los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo, así como un foco de difusión para la lengua española”.

La entrega del reconocimiento se hizo sin público en el Hotel de La Reconquista en Oviedo, España, donde se transmitió un mensaje enviado por Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara.

En su discurso, Padilla dijo que dedicaba el premio Princesa de Asturias a las víctimas de las pandemia de Covid-19, además reconoció el valor del libro.

“Los libros y en general la letra impresa se alimentan de la libertad y a la vez la amplían. La modernidad política apareció con la libertad de imprenta, con el derecho a escribir y publicar sin restricciones. Defendamos este valor fundamental, con más razón frente a los gobiernos populistas que hoy amenazan nuestra gerencia liberal y ponen en riesgo la democracia”, dijo Padilla.

rad