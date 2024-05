El unipersonal "Tzitzimime y Macuilli Tonalli", escrito y dirigido por Iztel Ortega, será presentado hoy, a las 19:00 horas, en el Museo Mural Diego Rivera (Colón y Balderas). El punto de partida de la obra es el mito de la creación para los mexicas y las llamadas tzitzimimes, un tipo de ser que simboliza la oscuridad y alude a los sacrificios.

“La mitología dice que cuando llegue el final del Quinto Sol, en el que vivimos actualmente, las tzitzimime van a terminar con los humanos; se dice que la tierra va a temblar y ese movimiento telúrico acabará con la civilización y ellas van a venir a devorar a los humanos”, son palabras de Ortega que se citan en el Boletín 751 del INBAL.

“La idea también es ofrecer un panorama acerca de la cultura mexica, es un tema que me ha apasionado, me atraen mucho los personajes ambivalentes que he trabajado en el circo y ahora, a través de esta historia, me permite ofrecer un trabajo con mayor contenido”, concluye Ortega, quien es estudiante de teatro en la Escuela de Iniciación Artística 1 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).