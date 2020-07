A través de préstamos por 25 mil y apoyos por 15 mil atienden a creadores en la Secretaría de Cultura

Un camino a dos vías es lo que propuso como apoyo a los creadores la Secretaría de Cultura, ambos mediante las Secretarías de Bienestar y de Economía; por un lado propusieron Créditos a la palabra, que sería un préstamo de 25 mil pesos para pagar sin intereses tres años después; y en segundo lugar apoyos por 15 pesos para conformar un Banco de Funciones que programarán tras la pandemia; en ambos temas no se señalaron los recursos que destinará el gobierno federal.

Durante el encuentro entre la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto --junto con todo su equipo— y representantes de los movimientos No vivimos del aplauso, MOCCAM y Asamblea por las culturas, también se informó que la Secretaría de Cultura ya está en pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mantener un foro teatral donde está el Teatro Julio Jiménez Rueda.

“La propuesta que se hace va en dos sentidos, que la gente que tienen de verdad un problema grave que no puede por razones y circunstancias hacer ningún tipo de proyección de trabajo, que ya tenga el dinero necesario para vivir dignamente, lo que se consiguió fueron apoyos directos, van a hacer apoyos mayores a lo que se está proponiendo, son apoyos de 25 mil pesos, que funcionan de manera muy fácil”, señaló Núñez Bespalova, subdirectora de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, quien dijo que la Secretaría de Bienestar les llamará a los artistas para ratificar “que la persona es quien dice ser y hace lo que dice que hace”.

Para ello solicitó que todos los que están en el listado de las 4 mil 384 den su autorización de que los contacten, “no podemos entregarlos sin la anuencia de ellos, pudiéramos haberlo hecho si tuviéramos esa lista en telar”.

Aseguró que la segunda opción sí tiene que ver con prestación de servicios profesionales “porque tenemos que conformar un Banco de funciones para la reapertura, no sabemos cuándo pero ya estamos preparando un movimiento artístico que nos reúna a todos; quienes estén en posibilidad de entrar a ese Banco de funciones esa será otra dinámica”.

La funcionaria dijo que no serán contratos, “estamos hablando de una manera más fácil de colaboración y lo que queremos es que no sea poner topes administrativos que nos impliquen demasiado tiempo”; y agregó que hay espacios culturales que se tienen que adecuar y apoyar, “esa es otra de las líneas que estamos trabajando, se trabaja en varias, no podemos únicamente pensar en la sobrevivencia, tenemos que pensar en cómo vamos a volver y que los espacios a donde los espacios donde vamos a volver tengan la dignidad y el apoyo necesario para la gente que los va a provechar”.

Aseguró que los apoyos están basado en la confianza, “tienen que ver con la devolución de ese dinero en un lapso de tres años”.

La secretaria de Cultura aseguró que en torno al Teatro Jiménez Rueda existe ya el acuerdo con la Secretaría de Hacienda, “ ya existe el acuerdo formal para construir ahí un foro dedicado al teatro. Estaremos trabajando en el tema del proyecto; estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Hacienda quien es el que tiene el proyecto en sus manos”.

Los encuentros continuarán al menos con cinco mesas más que se realizarán a partir del próximo jueves, con diferentes funcionarios de la Secretaría de Cultura.

nrv