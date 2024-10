Cuauhtémoc Medina deja el cargo de curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), después de 11 años. A su lugar llega Lucía Sanromán, quien asumirá el rol el próximo 4 de noviembre.

“Esta iniciativa reafirma el interés del MUAC por llevar a cabo sus procesos de renovación institucional de un modo organizado, planeado y razonado, entendiendo que uno de los principales recursos de las instituciones museísticas y culturales es la estabilidad a través del tiempo, y su capacidad de definir su ritmo de transformación en relación con nuevas orientaciones de discurso y contenidos”, indicó el museo.

Sanromán se ha desempeñado desde 2019 como directora del Laboratorio de Arte Alameda. Previamente fue directora de artes visuales y curadora general del Yerba Buena Center for the Arts (YBCA) de San Francisco (2015-2018), y co-curadora de la bienal de SITE Santa Fe SITELines, 2014: Unsettled Landscapes. Además, fue curadora asociada en el Museum of Contemporary Art San Diego de 2006 a 2011.

Medina, a partir de enero de 2025, se reincorporará como investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM.

