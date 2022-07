Tráfico arqueológico en web, combate mundial, no nacional

El 1 de julio, la ministra de Asuntos Exteriores del gabinete ministerial de Alemania, Annalena Baerbock, y la ministra de Gobierno para Cultura y Medios de Comunicación, Claudia Roth, firmaron un acuerdo con el Estado nigeriano para devolver los “bronces de Benín”, una colección de más de mil 100 piezas saqueadas del palacio real de Benín por las fuerzas británicas, durante el siglo XIX, que se destinaron a varios museos del Reino Unido, Alemania y Estados Unidos.

En octubre de 2021, Francia sentó un antecedente al devolver 26 obras del tesoro real de Abomey a Benín, acción que inspiró el reciente acuerdo alemán.

En la coyuntura internacional, “México no se enfoca en la petición de piezas a museos, más allá del caso del Penacho de Moctezuma”, que desde finales del siglo XVII ha estado en Austria y actualmente se localiza en el Museo de Etnología de Viena, señala Daniel Salinas Córdova, arqueólogo e historiador que investiga el saqueo, el tráfico ilícito de antigüedades y la restitución cultural.



La relación entre el país y los museos internacionales que poseen objetos arqueológicos mexicanos es colaborativa y, como ejemplo, Salinas Córdova recuerda que en el British Museum las piezas mexicanas eran vistas como “embajadoras” de la cultura nacional. Otro ejemplo fue La grandeza de México, muestra en el marco del bicentenario de la independencia, que se conformó por 350 piezas prestadas de 60 acervos del interior de la República y de cuatro países: Francia, Italia, Suecia y Estados Unidos. El 3 de junio se devolvieron a México 24 piezas rituales, objetos sagrados del pueblo yaqui, que estaban en el Museo de la Cultura del Mundo de Gotemburgo.

Más allá de los casos contados, con la campaña #MiPatrimonioNoSeVende, el gobierno se centra en las subastas internacionales, señala Salinas Córdova. “Se han frenado subastas, otras no, y ha habido devoluciones voluntarias”. Si se considera que hace dos décadas se contabilizaban uno o dos casos de este tipo de ventas por año, las subastas en ciudades como París o Nueva York han crecido notoriamente: Salinas Córdova enlistó, en 2021, 10 casos que desataron la tormenta mediática; y ocho, hasta marzo pasado.

Además de las subastas, otro de los temas en el que el gobierno ha insistido es en la devolución del ya citado Penacho de Moctezuma, una petición que data de la administración del expresidente Ernesto Zedillo. “No hay pruebas fehacientes de que le haya pertenecido a Moctezuma y, sin embargo, es la pieza que más atención ha recibido. El Museo de Etnología de Viena sostiene el argumento de que el penacho es muy frágil, lo cual no se puede debatir porque se basa en un estudio técnico que hizo una empresa de ingeniería en 2012 y en la que se determinó que las vibraciones, al transportarlo en carro o avión, destrozarían las cerdas”.

EL DATO

Hasta cierto punto, señala el arqueólogo, el Penacho es útil en términos políticos. “Con los reclamos se muestra que se hace algo útil por la cultura del país, es una forma de alardear. ¿Qué caso tiene devolver el Penacho con un daño irremediable?”

La devolución de piezas en las subastas es compleja debido a las jurisdicciones entre países. “En la ley mexicana y en la ley francesa se establecen cosas que no empatan. Para México es ilegal que las piezas sean propiedad privada, lo cual incentiva la devolución de coleccionistas particulares. En México el hecho de que se traten como bienes privados es ilegal, mientras que a ojos de Francia no es así. La venta está permitida, siempre y cuando se compruebe que el objeto no proviene de un saqueo o un robo. Ante una incompatibilidad así, le corresponde intervenir a la ley internacional. El tratado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de 1970 no es retroactivo. Todo lo que fue saqueado o robado antes de 1970 no puede cubrirse por esta ley y el mayor problema del mercado negro es que no hay pruebas y la responsabilidad de demostrar que algo fue saqueado cae sobre el país demandante”, afirma.

Sin embargo —detalla—, la recuperación de piezas es secundaria a la resolución de las condiciones laborales de investigadores, conservadores y museógrafos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). “Primero debería atenderse a quienes cuidan el patrimonio”.

En México, a nivel local, existe el tráfico o la compra-venta de piezas arqueológicas a través de grupos privados de Facebook. “Un ilícito no es exclusivo de México —sucede en otras partes del mundo, como Medio Oriente—, pero hace contraparte con los alardes políticos del gobierno”, dice Daniel Salinas.

“En las redes sociales se ofrecen piezas arqueológicas y el gobierno no hace lo necesario para detener este tráfico impresionante”, afirma otro arqueólogo, experto en el tema, que prefiere guardar el anonimato.

La contradicción, dice, es que mientras el Ejecutivo exige que no se comercialice el patrimonio en el extranjero, no detiene el tráfico local. Cuando hay una subasta en el extranjero se lamenta, mientras que hay gente que vende piezas arqueológicas y muestra videos de cómo los saca de excavaciones; destruye la información y alteran contextos”.

En el INAH, menciona, hay 850 investigadores, de los cuales sólo alrededor de 300 son arqueólogos. “El desbalance provoca el descuido total de sitios abiertos al público y yacimientos que aprovechan quienes saben de los vestigios y los sacan para comercializarlos. Todo lo han hecho de forma muy sigilosa; publican la fotografía y el precio lo dan por inbox. Incluso envían las piezas por mensajería”.

El arqueólogo recalca que López Obrador anunció la formación de una “especie de policía especializada, copiada del modelo italiano de los Carabinieri, un proyecto que no se puede concretar de la noche a la mañana y mucho menos sin la colaboración de los especialistas: los arqueólogos. Debe plantearse un trabajo colaborativo entre la policía de investigación y los arqueólogos para determinar si son objetos prehispánicos o piezas falsas. Para ello se requieren análisis muy costosos y, hasta donde yo sé, la idea de formalizar esta policía no abarca ni el conocimiento ni la capacidad ni los recursos para llevar a cabo las tareas mencionadas por el Pres.

Una de las sospechas que hay sobre el tráfico virtual es la presencia de crimen organizado o de arqueólogos coludidos, “pero se sabe poco al respecto”, afirma Salinas Córdova. El arqueólogo de Salvamento, Omar Espinosa, complementa que “aunque no hay datos oficiales, las actividades ilícitas son lucrativas y los grupos de crimen organizado están presentes en áreas donde hay zonas o vestigios arqueológicos. Se comenta mucho de los roces entre estos grupos y equipos de arqueología últimamente.

Para Espinosa, la relación de las redes de comercio ilegal y otros ilícitos debería ser indagada a fondo. Existe la probabilidad, por ejemplo, de que haya profesionales de arqueología coludidos, puesto que las redes del mercado negro son complejas y requieren validaciones, puntualiza. “Existen casos documentados de personas que entran a la carrera de Arqueología en busca de sistematizar el expolio de bienes arqueológicos, haciendo alarde de sus actividades. Eso es una falta ética a la profesionalización arqueológica en México y se debe poner atención y erradicar”.

En el año 2021, recuerda, sonó un caso en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde estudiantes denunciaron a un alumno de la propia carrera de arqueología que tenía actividades de saqueo en las zonas aledañas. “Aunque parecería un caso aislado es probable que desconozcamos otras eventualidades similares por discrecionalidad de los participantes y su condición de complicidad en redes más grandes de saqueo”, concluye.

En marzo pasado, Austria devolvió a México una pieza arqueológica extraída de Campeche. A la derecha, la Estela 3 del sitio maya La Mar, cuya devolución por parte de EU se acordó en 2021. Foto: CULTURA.

Daniel Salinas

Arqueólogo

“En la ley mexicana y en la ley francesa se establecen cosas que no empatan. Para México es ilegal que las piezas sean propiedad privada”