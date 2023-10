Taylor Swift lanza su versión de 1989

Taylor Swift, nuevo miembro del club de los multimillonarios, lanzó 1989 Taylor’s Version, la regrabación del disco con el que se reinventó como cantante de pop, hace exactamente nueve años. El lanzamiento causó que se cayera la aplicación Spotify.

Este disco contiene nuevas versiones de éxitos como “Shake It Off”, “Blank Spacer”, “Style” y “Out Of The Woods”, así como cinco canciones nuevas: “‘Slut!’”, “Say Don’t Go”, “Now That We Don’t Talk”, “Suburban Legends”, “Is It Over Now?”.

Como ya es costumbre, las swifties hicieron del lanzamiento de una fiesta en redes sociales, donde expresaron tanto su emoción como sus críticas a través de memes.

Con este lanzamiento, sólo restan dos discos pendientes para que Taylor Swift vuelva a ser dueña de las canciones que escribió, que se tratan de “Taylor Swift” y “reputation”.

El día de la suegra

El pasado 26 de octubre se celebró el día de la suegra. Según la historia, Eugene “Gene” Howe, periodista y editor de un periódico local de Texas, decidió seguir el modelo de celebración del Día de la Madre, instaurado en los Estados Unidos en 1908, y propuso el Día de la Suegra, que se festejó por primera vez en el pueblo de Amarillo, al norte del estado texano, en 1935. La celebración se originó por iniciativa del periódico estadounidense "Amarillo Globe News".

Ofrenda para los lomitos y michis

En las vísperas de Día de Muertos, se instauró una nueva tradición, la de colocar una ofrenda solamente para las mascotas que han pasado a mejor vida.

Los perros, gatos, peces, pajaritos y demás mascotas son una fibra sensible para usuarios de redes sociales, por lo que compartieron lo mucho que los conmueve este ritual en particular, con memes.

Con información de Abdiel Sepúlveda.

