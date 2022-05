Siete cuentos para leerle a los niños antes de dormir

Esta semana les presentamos siete libros para pequeños y medianos lectores, que son muy distintos entre sí. Con la idea de llegar a todos los gustos y todas las preferencias de lectura recomendamos tres cuentos disparatados con mucho humor, un cómic “sentimental” que tiene vida propia en las redes sociales con más de 300 mil fans en Instagram, una guía ilustrada que refleja la diversidad en las familias, un manual para intervenir con ideas y dibujos y el nuevo álbum del francés Hervé Tullet, un favorito de esta sección, con ideas coloridas para estimular la creatividad. Pasen y lean. Hay propuestas para todos.

"Disparates de una bruja", de Liliana Cinetto y Omar Aranda (Riderchail). Con su humor habitual, la autora nos presenta a Edwina, una bruja que aprende hechizos y encantamientos en cursos de Internet y que tiene la habilidad de cumplir los sueños “con garantía de felicidad por diez años”. Esta bruja tan especial tiene un gato vegetariano, que se llama Archivald, y una lechuza, Cordelia, que solo se queda dormida si le leen varios cuentos. La cuestión es que la protagonista de esta historia disparatada también tiene un sueño: dar la vuelta al mundo. Y eso se propone Edwina, acompañada por Cordelia y Archivald, a los que –atención- no les gusta viajar. El nuevo título de la colección Letras animadas es ideal para compartir con los más chicos de la casa antes de dormir, durante un viaje o cuando quieran.

Lee también: Para laborar, arqueólogos de INAH deben pagar fianza

"Renata, mi gata detective", de Emiliano Barreto y Mariela Califano (Cheuque). ¿Una gata detective? Sí, Renata es especialista en resolver misterios domésticos como, por ejemplo, la desaparición de una zapatilla roja y de dónde provienen unos ruidos extraños que se escuchan en el desván. La narradora, una nena llamada Paula, les cuenta a los lectores cuatro casos curiosos que descifra la gata en los que no faltan supuestos fantasmas, objetos perdidos, ovillos de colores y dos amigas que dejaron de hablarse y ya ni recuerdan por qué. Por suerte, ahí está Renata, lista para acompañar a Paula a enfrentar los problemas y encontrarles solución. Ya quisiera yo una gata detective como Renata, que pronto protagonizará nuevas historias.

"Un mal día… el oso polar, de Pez y O’Kif" (La Brujita de Papel). “Un mal día, el oso polar se despertó en mala posición, con mal aliento y de mal humor”: así empieza este cuento protagonizado, claro, por un oso blanco malhumorado que, harto de su vida en un sitio ruidoso con hielo fabricado y focas de plástico, hace la valija y se va. “¡Para no volver jamás!”. Y así se es cómo el oso sale a la calle, con bufanda y anteojos, y ninguno de los que se cruza en el camino puede creer lo que ve. Fastidiado, y con humor de perros (digo, de osos), llega al polo sur. ¿O no? Bueno, no exactamente. Pero el oso queda fascinado con el lugar que encuentra. Eso sí: no les voy a contar dónde es. Sigan las huellas y lo van a descubrir.

"¡Tengo una idea!," de Hervé Tullet (La Marca Terrible). Lleno de manchas de colores y dibujos que parecen monigotes, el ilustrador francés nos invita en su nuevo libro a descubrir el camino de la creatividad: cómo surgen las ideas, en qué momento, de qué lugar. “Es una sensación magnífica”, dice Tullet y enseguida se pregunta qué es, entonces, una idea y qué podemos hacer para encontrar una buena. “Mi experiencia me enseñó algo: si buscamos, encontramos”. Y ahí nomás invita a chicos, medianos y grandes a buscar la suya.

Lee también: ¿Y las "ricas tortas"? Indigna borrado de rótulos en la Alcaldía Cuauhtémoc

"Gatito sentimental": una montaña rusa de emociones, de Sofía E.W. (Random Cómics). Del diario y cuadernos personales a las redes sociales y de ahí al libro: así fue, más o menos, el recorrido de este cómic creado por una joven veinteañera que ahora ya tiene más de 300 mil seguidores en Instagram. Gatito sentimental habla sobre la familia, los amigos, el bullying, el uso (y abuso) de Internet, las relaciones a distancia, los sentimientos encontrados de la adolescencia y mucho más. Con dibujos sencillos, globitos de diálogo y frases sueltas, la autora nos lleva de la mano a conocer un mundo propio de sensaciones. Como dice el subtítulo, a una montaña rusa de emociones.

Libres. "Guía ilustrada para infancias rebeldes", de Debbie Maniowicz (Planeta Junior). En su primer libro, la periodista que comparte en sus redes información piola sobre crianza, lactancia, embarazo, parto y alimentación saludable ofrece una guía súper amena que surgió a partir de la búsqueda de un libro del estilo para sus hijos, Julieta y Camilo. “Como no lo encontré en ningún lado, lo inventé”, cuenta la autora en la introducción. La igualdad de derechos y la diversidad; el cuerpo y los géneros; y la gran variedad de familias que conviven en la sociedad son los principales temas que aborda de manera coloquial y con dibujos de Pupé. La guía incluye también un cuento (“Soy bajita, soy bajita, soy bajita”) y consignas creativas para interactúen las y los lectores.

"Todas las respuestas son correctas, de María Semilla" (Capicúa). Un libro ilustrado con actividades, desafíos, recursos creativos y juegos, ideal para chicas y chicos que buscan libros distintos. Se pueden crear historias y refranes, completar y dibujar escenas, e incluso jugar con las distintas emociones. Un excelente material, también, para compartir en el aula., ya que, como indica el título, “todas las respuestas son correctas”.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.