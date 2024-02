Variedad en Zona Maco, material, salón acme, qipo, bada y clavo

La feria de arte Zona Maco, que se celebra del 7 al 11 de febrero, reunirá a más de 200 galerías, tanto mexicanas como extranjeras. Como este año celebra su 20 aniversario, presentará por primera vez FORMA, un programa especial que consiste en la exhibición de proyectos históricos o instalaciones de sitio específico en los pasillos de la feria. Entre las piezas se encontrarán obras de Mathias Goeritz, Eduardo Sarabia, Gabriel Kuri, Patricia Lagarde y Julio Le Parc, entre otros. A través de sus secciones EJES y SUR, la feria reflexionará en torno a temas como la relación entre la política y el placer, el cuidado y la generosidad. También habrá secciones sobre antigüedades y fotografía, así como un programa de conversatorios con especialistas y performances. La feria se realizará en el Centro Citibanamex y el costo del boleto general es de 450 pesos.

La que también está de fiesta es Feria Material, que cumple 10 años. Del 8 al 11 de febrero, Expo Reforma albergará obras de más de 200 artistas. Dentro del programa de la feria estará IMMATERIAL, que consistirá en una serie de performances. La entrada general cuesta 250 pesos.Como complemento, dentro de Expo Reforma se llevará a cabo de forma paralela la feria de diseño Unique Design X Mexico City.

La feria de libro de arte todo–mundo art book fair, que se hace en colaboración con Material, se realizará en esta ocasión en el Edificio Humboldt del 8 al 11 de febrero, presentando 53 proyectos editoriales de distintos continentes con programación diaria.

Lee tambén: “En 20 años, Zona MACO permitió desmitificar el arte contemporáneo”: Zélica García, Fundadora de Zona Maco

Salón ACME, la feria de artistas para artistas, andará muy norteña, pues el invitado de honor de este año será Nuevo León, lo que se reflejará en la selección de algunos artistas, así como la comida y la música. Aunque también se exhibirán piezas de 80 artistas de distintas latitudes y 27 galerías. La feria será del 8 al 11 de febrero en General Primm, 30. El costo de los boletos oscila entre los 300 pesos y los 650 pesos.

QiPO es una feria de arte de artistas independientes y es de acceso totalmente gratuito. Este año estrena sede en el edificio Temoskali, ubicado en Ayuntamiento 114, colonia Centro.

BADA, en Campo Marte, es la feria en la que el cliente compra directamente al artista. Mientras que Clavo se suma al calendario de febrero, con boletos accesibles a partir de 120 pesos. Se ubicará en Lisboa 46, colonia Juárez.

Foto: Archivo | El Universal

Pintura, escultura, dibujo y foto en galerías y circuitos

Las galerías de arte también inaugurarán exposiciones. Material Monday, que consistirá en un circuito de galerías que va de San Miguel Chapultepec al Centro, será el primer evento de la semana. De 16 horas a 20 horas las galerías General Expenses, Llano, Lodos, Pequod Co., Campeche, Deli Gallery, Galería Mascota, Peana, Salón Silicón, Enrique Guerrero y Saenger inaugurarán de forma simultánea, como previo a Feria Material.

Velo y alquimia es la nueva muestra de Daniel Lezama en Hilario Galguera, donde se presenta obra temprana del artista, realizada entre 1995 y 1997, que había sido almacenada.

Lee también: El Claustro de Sor Juana anuncia agenda de 2024

El 10 de febrero se inaugurará Identidad circular, de Gabriel Orozco en kurimanzutto. Ahí exhibirá dibujos, escultura y pintura que ha trabajado en los últimos años. Por su parte, OMR inaugurará el 6 de febrero la muestra Four Minutes of Darkness, del artista Eduardo Sarabia, con una muestra con piezas que hacen referencia al eclipse que habrá el próximo 8 de abril y que podrá avistarse en Mazatlán, ciudad natal del creador. Mientras que en su sede en Chapultepec, Lago Algo inaugurará Chapter IV: Heat, una muestra con la que reflexiona sobre la “combustión”, ya sea en términos ecológicos, sociales o políticos. Se exhibirán obras del francosuizo Julian Charrière, el estadounidense Ebecho Muslimova y la española Ana Montiel, junto con las del colectivo Artists Against the Bomb, organizado por el mexicano Pedro Reyes.

La galería König, con base en Berlín, se integra a la escena del arte mexicano con su nueva sede en la Condesa. Su exposición inaugural es grupal y se titula Surreal Surroundings. El espacio se ubica en Yautepec 111, en la colonia Condesa.

Y es que la Semana del Arte es también una oportunidad para conocer el trabajo de artistas internacionales. Por ejemplo, en su primer aniversario en la capital, la galería Mariane Ibrahim presentará a la artista de Ghana, Amoako Boafo; mientras que en la galería Labor habrá obra de la argentina Varda Caivano.

El Museo Franz Mayer se suma a la agenda con la inauguración de Rev(b)elada. Vivian Maier, fotógrafa, la primera exhibición en México de la fotógrafa estadounidense Vivian Maier, cuya obra pasó desapercibida cuando estaba viva, pues su interés por la fotografía era considerado un hobby, cuando ella trabajaba como niñera. La muestra abrirá el 9 de febrero, pero los boletos ya están en preventa.

Foto: Eduardo Sarabia

Lee también: “El caso de Peso Pluma nos pone en una situación límite”: Alberto Mayol, sociólogo chileno

De Amorales y Chipperfield, a fiestas imperdibles

El artista mexicano Carlos Amorales presentará el 7 de febrero su obra de arte sonora Estados Fragmentados, en el Polyforum Siqueiros. Habrá dos funciones, a las 20 horas y 21:30 horas; los boletos están a la venta en www.passline.com.

El arquitecto que diseñó el Museo Jumex y ganador del premio Pritzker, David Chipperfield, visitará la ciudad para ofrecer una plática el 8 de febrero a las 10:30 hrs. La entrada será libre, pero con registro en talleres@fundacionjumex.org.

Quien también estará en la capital es la artista francesa ORLAN, famosa porque sus performances consisten en cirugías estéticas, para ofrecer una serie de encuentros en el Museo de Arte Popular, Zona Maco y en el IFAL, los días 3, 6, 8 y 9 de febrero. Más información en ifal.mx.

Con la promesa de ser la fiesta más “guapachosa” de la semana, llegará la segunda edición de la plataforma Siempre Sí, el 9 de febrero. Ese mismo día, Salón ACME tendrá una fiesta, en colaboración con El Micky bar.

El sábado 10 de febrero, Zona Maco hará su festival de música electrónica Artsy Nights, en el Centro Citibanamex. Y Feria Material tendrá una fiesta en colaboración con EXT. Más información en las redes sociales de las ferias.

Fotos: Archivo | El Universal y Sempre Sí