Zona Maco, la feria de arte más importante de Latinoamérica, celebra este año su 20 aniversario. Esta edición se llevará a cabo del 7 al 11 de febrero en el Centro Citibanamex (Av. Conscripto 311, Lomas de Sotelo) y en ella participarán 212 expositores provenientes de 25 países.

También presentará la primera edición de Erarta Foundation Zona Maco Art Prize, el mayor premio otorgado en la historia de una feria de arte, de 100 mil dólares.

Pero Zona Maco no siempre ha sido así. El encuentro de arte surgió cuando Zélika García, su fundadora —quien aspiraba a convertirse artista— vio un área de oportunidad al desaparecer Expo-Arte Guadalajara. “Me di cuenta de que México necesitaba una plataforma para promover el arte mexicano e internacional que también fomentara el coleccionismo, así que decidí fundar Zona Maco. En ese momento no podía imaginar que la feria se convertiría en lo que es ahora”, dice García a EL UNIVERSAL.

La feria primero comenzó en 2002 bajo el nombre de Muestra 1, fue hasta 2004 que se convirtió en Zona Maco (abreviación de México Arte Contemporáneo), cuenta García. El encuentro inició con sólo 44 galerías, cifra que se ha multiplicado, igual que los asistentes, que en 2023 fueron alrededor de 80 mil. Pero eso no es todo, el surgimiento de Maco dio pie a la creación de la Semana del Arte (del 5 al 11 de febrero), un evento en el que participan otras cinco ferias de arte y circuitos de galerías que inauguran exposiciones; el evento ya se encuentra tan consolidado en el calendario internacional, que México es parada obligatoria en febrero para curadores, coleccionistas, galeristas y directores de museos de todo el mundo.

En entrevista, Zélika García reflexiona sobre los objetivos logrados durante estos 20 años y el futuro que le aguarda a la feria.

¿Considera haber logrado el objetivo que la hizo fundar Zona Maco?

Considero que el objetivo definitivamente se ha cumplido e incluso superó mis expectativas. Actualmente existen muchas más opciones de exhibición y compra de arte, así como de profesionalización tanto para especialistas como para públicos aficionados. En este proceso, Zona Maco ha sido elemento clave: no sólo puso bajo un mismo techo proyectos galerísticos de diferentes partes del mundo con las más variadas propuestas artísticas, sino que también permitió una desmitificación del arte contemporáneo. Hoy en día hay menos resistencia para hablar de arte contemporáneo en general, hay condiciones para su comprensión, análisis y apreciación, y como consecuencia de esto el coleccionismo ha crecido, lo cual es uno de los objetivos que me planteé cuando fundé la feria.

¿Cómo describiría la actual escena de arte mexicana?

La escena del arte mexicano actual es vibrante, diversa y en constante evolución. México cuenta con una rica historia artística. Considero que actualmente estamos viviendo una época de riqueza en cuanto a opciones para estar cerca de las propuestas más diversas relacionadas con la producción artística contemporánea nacional. Por ello, espacios como Zona Maco son fundamentales, para que tanto galerías como artistas cuenten con la oportunidad de tener una proyección internacional.

¿Hay alguna mejora que se deba hacer en el sector cultural y en el mercado de México para que continúe creciendo como potencia internacional?

El arte en nuestro país considero que tiene muchas áreas de oportunidad en cuanto a apoyo y visibilidad, pero también creo que es un tema cada vez de mayor interés y en el que se enfocan más recursos.

¿Cómo se puede innovar una feria de arte en una sociedad tan inmersa en la tecnología?

Innovar en una feria de arte dentro de una sociedad profundamente inmersa en la tecnología significa capitalizar las herramientas y plataformas digitales existentes para forjar experiencias novedosas y cautivadoras que resuenen con las expectativas del público contemporáneo. El arte, como disciplina amplia y multifacética, siempre ofrece nuevos horizontes y Zona Maco se dedica a explorarlos. Este año, estamos presentando Palm Foundation & Zona Maco Call x Digital Art, una iniciativa dirigida a artistas digitales; cinco artistas finalistas serán mostrados durante la feria en el stand de Palm Foundation. Además, como parte de nuestro programa de conversaciones, contaremos con un panel que abordará el rol de la tecnología en la creación y distribución del arte contemporáneo. Estas iniciativas reflejan nuestra constante interés en mantenernos al frente de las tendencias artísticas, proporcionando cada año un enfoque fresco y relevante.

¿Con los avances tecnológicos más acelerados, hacia dónde cree que se dirija el arte en el futuro?

Con estos avances tecnológicos acelerados parece evidente que el arte del futuro continuará evolucionando y adoptando nuevas formas innovadoras. La convergencia de la tecnología blockchain y la Inteligencia Artificial podría abrir la puerta a experiencias artísticas aún más inmersivas y personalizadas. La integración de la realidad virtual podría cambiar radicalmente la forma en que experimentamos el arte. Los artistas podrían crear obras que interactúan directamente con el entorno del espectador, fusionando lo físico y lo digital de manera única. El arte del futuro parece encaminarse hacia la fusión de tecnologías emergentes, permitiendo nuevas formas de expresión y experiencias para el público. La creatividad humana continuará siendo el motor principal, pero la tecnología actuará como un facilitador para expandir los límites y desafiar las percepciones convencionales del arte.

¿Qué es lo que viene para los próximos 20 años de la feria Zona Maco?

Muchos proyectos. Mi intención es crear nuevos proyectos que promocionen mi país. También las tendencias en el mercado del arte dictarán hacia dónde orientar la feria, tal como lo hemos hecho.

El año pasado lanzó Art Baja California, ¿ve potencial para desarrollar el mercado del arte en otras regiones de México, más allá del centro y del norte?

Definitivamente. La descentralización del mercado del arte en México presenta un nicho desatendido con un gran potencial que vale la pena explorar. Aunque históricamente el centro y el norte del país han sido los epicentros culturales y artísticos, hay diversas razones para considerar la expansión hacia otras regiones. En primer lugar, la descentralización permitiría una representación más diversa de la riqueza cultural de México. Cada región tiene su propia historia, tradiciones y estilos artísticos únicos que merecen ser destacados. Al descentralizar el mercado del arte se brinda la oportunidad de descubrir y promover la diversidad cultural y creativa que existe en todo el país.

¿Cómo mantener un proyecto relevante por 20 años y qué aprendizajes le han dejado la trayectoria de Zona Maco?

La perseverancia combinada con un meticuloso cuidado en cada detalle ha sido fundamental. Desde las primeras ediciones he dedicado atención a todos los aspectos de la feria y me he mantenido al tanto de las tendencias del mercado del arte. Este enfoque integral ha impulsado el crecimiento constante de la feria. Zona Maco me ha enseñado la importancia de la perseverancia y la paciencia. Cada edición presenta nuevos desafíos y oportunidades, y mi compromiso con la innovación y la mejora continua ha sido fundamental para el éxito de este encuentro.