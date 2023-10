En el penúltimo fin de semana del Festival Internacional Cervantino, el mayor encuentro de artes escénicas en el país y uno, no sobra decirlo, de los más importantes del mundo, hay un par de presentaciones imperdibles: conciertos, piezas de danza, teatro de máscaras, títeres y demás.

Lo que no puedes perderte el fin de semana del 21 y 22 de octubre en el FIC.

Piano español

Jaeden Izik-Dzurko, pianista canadiense de 23 años y ganador del Concurso de Piano de Santander Paloma O'Shea 2022, presenta un programa alrededor de la música española para piano: de Isaac Albéniz con "El Albaicín" y "Eritaña" a Elisenda Fábregas, Maurice Ravel (suite Miroirs, "Alborada del gracioso") y Robert Schumann ("Sonata núm. 1"). Se presenta hoy, en el Templo de la Compañía de Jesús Oratorio de San Felipe Neri (Tenaza 1, Guanajuato), a las 17:00 horas.

Danza multidisciplinaria

Compagnie d’Autres Cordes es un proyecto francés que dirige Franck Vigroux y presenta "Bosque", pieza que une video, danza, teatro y música en vivo y que explora conceptos que tienen que ver con el cosmos, el chamanismo y, particularmente, con el viaje alucinatorio y la historia del explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en su intento fallido por conquistar la Florida que lo llevó a errar durante años.

En "Bosque" participa la coreógrafa Azusa Takeuchi. Se presenta hoy, a las 18:00 horas y mañana, al mediodía, en el Teatro Principal (Cantarranas s/n, Centro).

Aspectos de "Bósque". Foto: Quentin Chevrier.

Teatro de máscaras

Mummenschanz, compañía suiza de teatro de máscaras, celebra sus 51 años de vida con una selección de 28 piezas breves que apelan a lo que más ha caracterizado al grupo: la búsqueda del contacto humano a través de la sencillez; la capacidad lúdica de los artistas y los espectadores; el uso de objetos cotidianos para crear las piezas y el asombro ante el silencio y la observación atenta que requieren sus puestas en escena. Se presenta hoy, a las 20:00 horas, y mañana, al mediodía en el Auditorio del Estado ( Pueblito de Rocha s/n. Guanajuato).

Aspectos de Mummenschanz, teatro de máscaras. Fotos: FIC

Títeres

El punto de partida de la compañía estadounidense de títeres, Concrete Temple Theatre, para la creación de PACKRAT fue "Watership Down", novela popular, llevada al cine en versión animada. Con proyecciones y música original, además de los títeres,"PACKRAT" se presenta como una metáfora, a la manera de las fábulas, sobre la relación entre el hombre con la naturaleza, la codicia y la idea de que ciertas fuerzas desconocidas tienen consecuencias irrefrenables y manipulan lo colectivo. Se presenta mañana, al mediodía y a las 17:00 horas, en el Teatro Cervantes (Miguel Hidalgo 269. Guanajuato).

Rajmáninov

En el marco del 150 aniversario del nacimiento de Serguéi Rajmáninov, que se cumplió el pasado 1 de abril y ha desplegado varios eventos a nivel nacional e internacional, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) y la pianista ruso-armenia Eva Gevorgyan presentan el Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18 y el Piano Concerto No. 4 in G minor, Op. 40. Se presenta mañana, a las 21:00 horas, en el Teatro Juárez (De Sopena 10, Guanajuato).

Diné y punk

Sihasin Band es una agrupación estadounidense conformada por los hermanos Clayson y Jeneda Benally, en la que la cultura del pueblo navajo, el rock y el activismo se unen. La banda estuvo nominada a un Grammy y ha ganado premios como los Global Music Awards y el Indian Summer Music Awards.

Su productor es Ed Stasium, quien ha trabajado con los Ramones, Talking Heads y Mick Jagger. Se presenta mañana, a las 22:00 horas, en Los Pastitos (Dolores Hidalgo - Guanajuato 7457).