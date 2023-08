Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura de Tlaxcala y exvocero de Secretaría de Cultura Federal de la actual administración, pidió a Morena que para el siguiente sexenio desaparezca la Secretaría de Cultura Federal.

El funcionario hizo esta declaración en el Foro Nacional "Arte y Cultura para profundizar la transformación" para diseñar el Proyecto de Nación 2024-2030, organizado por el partido político Morena y coordinado por el matrimonio Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica (FCE) y Paloma Saiz, directora de la asociación civil Brigada para leer en libertad.

El secretario de cultura de Tlaxcala dijo que la Secretaría de Cultura Federal “era un sueño de Tovar y de Teresa para pertenecer a una élite política, pero en la práctica no funciona” y destacó que la desaparición de esta dependencia es una discusión que hay que aceptar y plantear sobre la mesa para el diseño institucional del 2024- 2030.

“Mi propuesta es articularlo en un sistema que sea realmente nacional, que articule casas de cultura, casas de cultura ejidal, bibliotecas, etc y que sea un sistema que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio”, dijo Martínez Velázquez.

La segunda propuesta del funcionario fue que los recursos autogenerados de las instituciones culturales sean administrados por estas mismas:

“Es increíble que Chichén Itzá tenga 400 mdp de entradas y nada de ese dinero se quede en Chichén Itzá; si no pasa el tren maya no le meten un centavo. Entonces (hay) que pensar la manera en cómo los autogenerados pueden ser administrados por las propias instituciones culturales y que vayan directo a la comunidad cultural y no a la burocracia”, declaró.

En el foro participaron también Rodrigo Borja, director General de Bibliotecas, quien reconoce que el presupuesto es insuficiente y pide que se use el 30% de este para operar y no el 10% como ocurre actualmente.

Epigmenio Ibarra pidió a los creadores no sólo hacer propuestas, sino también ofrecer algo a cambio, como creaciones artísticas que traten sobre “la epopeya” que es “la transformación”.

También compartieron propuestas Carlos Pellicer López, Marina Taibo (hija de Taibo II y Saiz) y el artista plástico Eugenio Gritón.