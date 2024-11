La revista En el Volcán Insurgente, del segundo semestre de 2024, da un extenso repaso por las cartas, desplegados, diagnósticos, comunicados, peticiones y estudios que trabajadores e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han publicado y realizado desde la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y hasta la actualidad.

De acuerdo con la editorial de la revista, este número tiene como objetivo ser una respuesta a las ponencias “Caminos abiertos hacia el INAH del futuro”, que se realizarán hasta el viernes, convocadas por Diego Prieto, titular del Instituto, a la comunidad del INAH, además de visibilizar la tendencia de los recortes presupuestales, los cuales se vuelven más apremiantes sexenio con sexenio.

“Este número se encuentra constituido precisamente por materiales en torno a la defensa del Instituto. Por supuesto, el INAH es mucho más que eso y se mantiene en virtud de quienes lo sostienen mediante su quehacer cotidiano y a menudo silencioso, y por ello su defensa es obligada”, se lee en la introducción del número.

Otro tema que se aborda es el presupuesto del INAH y sus escuelas. Foto: Archivo | El Universal

El texto de introducción denuncia que la situación actual del INAH es de simulación, ya que “se simula escuchar a los trabajadores, pero no se llevan acciones concretas para resolver las problemáticas”.

“Se pierde el respeto al trabajo. Se desperdicia la experiencia. Todo eso, en síntesis, se cocina en la olla de la simulación. Se simula lo que no se es y lo que no sucede, disimulando lo que se es y lo que en efecto sucede. No es un juego de palabras: es un ‘modus operandi’. Y la vivencia ya acumulada nos advierte que la demagogia está ahí, convocando con cálculo al ‘diálogo’ y a realizar ‘diagnósticos’”.

A lo largo de la revista se incluyen estudios y diagnósticos de investigadores como Giovanna Gasparello, Eliana Acosta Márquez, Felipe Echenique March, así como de colectivos como #YaPágameINAH, #TodosSomosINAH, y de los diferentes sindicatos que conforman al Instituto.

Se incluyen también el “Memorial de Agravios” y el “Documento Diagnóstico”, realizados por el Colectivo de Trabajadores del INAH, documentos que dan un extenso análisis sobre la situación precaria que ha enfrentado el INAH desde hace varios años.

La revista incorpora las cartas al expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la preocupación de los investigadores por la construcción del Tren Maya, así como los diferentes comunicados donde se expresa el rechazo por la reciente ratificación de Diego Prieto como titular del INAH.

“Nueve años de rechazo al diálogo y a la argumentación fundada, de negación de las evidencias, no se resuelven ahora en un par de días destinados a apuntalar la continuidad de un cargo y la de los cargos que de ella derivan. No hacen falta diagnósticos y propuestas: ya han sido generados y entregados una y otra vez, en peticiones, señalamientos, resolutivos, estudios: todos desechados. Lo que hace falta es un poco de decencia, de dignidad, de coherencia”, recalca el texto de introducción.

Por su parte, ayer arrancó la serie de ponencias tituladas “Caminos abiertos hacia el INAH del futuro”, con la participación de Diego Prieto y otros funcionarios como el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Víctor Acuña, y la directora del Centro INAH Campeche, Adriana Velázquez Morlet.

En total serán 105 ponencias, con la participación de más de un centenar de funcionarios y miembros del INAH.

Cada mesa tendrá una duración de 10 minutos.