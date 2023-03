Muchos de los sonidos cotidianos de la Ciudad de México son producidos por trabajadores itinerantes que se desplazan a lo largo de sus calles y avenidas en busca de clientes o de quienes quieren deshacerse de objetos viejos o inservibles, como los vendedores de tamales, los afiladores de cuchillos o los chatarreros, y por otros que prestan sus servicios a la ciudadanía, como los recolectores de basura y los carteros, aunque, en el caso de estos últimos, el que generan con su inconfundible silbato, por desgracia, ya está en vías de extinción.

Precisamente para preservar estos sonidos y, también, para darlos a conocer en otras latitudes, Aaron Reiss, periodista estadounidense, y Óscar Molina Palestina, académico del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM y doctor en historia del arte, armaron la historia audiovisual Los sonidos de la CDMX, que desde hace unas semanas puede ser vista y escuchada, tanto en inglés como en español, en el periódico digital The Pudding.

“En realidad, esta historia audiovisual fue posible a partir de que Aaron, antiguo alumno mío en el CEPE, descubrió los sonidos tan característicos de nuestra ciudad y se sintió fascinado por ellos. A innumerables visitantes extranjeros de la Ciudad de México les ha sucedido lo mismo. Madame Calderón de la Barca escribió sobre los que se oían en el siglo XIX, pero esos sonidos se han perdido para siempre. Aaron y yo, en cambio, contamos con modernas herramientas para registrar los de ahora y divulgarlos en la web, donde podrán ser descubiertos por las generaciones venideras. Eso espero”, dice Molina Palestina.

Para Reiss, quien luego de su estancia en nuestro país regresó a Nueva York, este trabajo audiovisual es como una fotografía del momento actual que se vive en la Ciudad de México.

“Representa solamente un momento en el paisaje sonoro de esta ciudad. Así como ocurrió en el pasado, dicho paisaje cambiará en el futuro, es decir, dentro de cinco, diez ó 20 años, cuando surjan otros sonidos. El paisaje sonoro siempre está cambiando”, agrega.

Grabaciones originales

A la fascinación de Reiss se sumó la experiencia de Molina Palestina, quien entre otras cosas estudia la Ciudad de México desde el punto de vista urbanístico, sociológico y artístico.

Entre los dos recopilaron notas, escribieron los textos, realizaron varias entrevistas y grabaron los sonidos de los trabajadores itinerantes, a excepción de los que aparecen en las entradas “Lady Tacos de Canasta” y “Toreros”, que fueron tomados de sendos videos de YouTube.

“En relación con el sonido del silbato de los carteros, ya muy raro en nuestros días, tuvimos que acercarnos a uno de estos trabajadores y pedirle que lo reprodujera con el suyo. Y es que, según nos contó, todos los carteros llevan consigo su silbato, pero ya casi no lo usan”, indica el académico universitario.

En la elaboración de Los sonidos de la CDMX también participaron la diseñadora y programadora Michelle McGhee, el ilustrador Diego Parés y el editor Rob Smith.

Presentación

En un coloquio interno del CEPE, Los sonidos de la CDMX fue presentado por Molina Palestina como un producto hecho con base en el conocimiento de un profesor y un estudiante, pero también como una herramienta que puede servir a otros profesores y estudiantes para dar a luz nuevas reflexiones y estrategias didácticas en torno a los sonidos que se producen en ciudades de otros países.

En ese sentido, no hay que olvidar que, además de ser un centro de enseñanza, el CEPE es un laboratorio internacional en el que jóvenes de diversas nacionalidades intercambian todo tipo de experiencias.

“Cualquier persona que vea y oiga esta historia audiovisual, y sea de la Ciudad de México, identificará inmediatamente los sonidos que ahí presentamos, pero el asunto es que los que somos de esta ciudad quizá no les damos la importancia debida o los consideramos tan cotidianos que no nos preocupamos en registrarlos. Por otra parte, éste no es el primer trabajo que registra los sonidos de la capital, pero sí el primero con un enfoque de crónica”, finaliza el académico universitario.

Los sonidos de la CDMX puede verse y escucharse en la dirección electrónica https://pudding.cool/2022/09/cdmx/