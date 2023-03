Reese Witherspoon, la estrella de “Legalmente Rubia”, se unió a la lista de parejas que están atravesado un complicado momento amoroso, pues anunció su separación de Jim Toth, un agente de Hollywood, con quien vivió 12 años de matrimonio.

A través de un comunicado en Instagram, la famosa detalló que “es con mucho cuidado y consideración que hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”.

Si bien la ahora expareja disfrutó maravillosos años juntos detallaron que ante el amor que se tienen, velarán por su hijo.

“Estamos avanzando con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos. Nuestra mayor prioridad es nuestro hijo y toda nuestra familia mientras navegamos por este próximo capítulo”, se lee.

La artista también pidió respeto y privacidad por su decisión: “Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales”.

A pesar de la noticia, sus seguidores no pudieron comentar la publicación debido a que Reese limitó los comentarios.

Reese Witherspoon eligió un vestido corto, pero una cauda que le agregó una discreta elegancia. Foto: AP, Archivo EL UNIVERSAL.

¿Cómo se conocieron Witherspoon y Toth?

Su historia de amor comenzó como una “película”. Aparentemente Toth vio por primera vez a Reese cuanto tuvo que salvarla de un hombre que estaba borracho durante la fiesta de uno de sus amigos.

"Sucedió de la nada. Este tipo realmente borracho me estaba coqueteando, haciendo el ridículo, gritándome. Estaba como, (balbuceando, frunciendo el ceño, señalándome con el dedo en la cara) 'No me conoces'. Y yo estaba como, 'Sí, lo sé. ¡No te conozco!”, compartió la actriz con “ELLE” en 2012.

Fue entonces que Toth se acercó y rompió el tenso momento: “Por favor, disculpa a mi amigo. Acaba de romper con alguien'", continuó.

Luego de aquel instante, el hombre la invitó a salir y mantuvieron un año de relación que no tardó en dar el siguiente paso. En diciembre de 2012, Toth pidió la mano de Reese.

Sus nupcias se celebraron en marzo de 2011 en un rancho privado de California y posteriormente le dieron la bienvenida a Tennessee James Toth, su único hijo.

Toth, además de pertenecer al mundo cinematográfico, también es copresidente de una organización benéfica contra el cáncer llamada Stand Up to Cancer, esto, porque su padre murió de dicho padecimiento.