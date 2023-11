La precandidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presentó ayer, en un video, a la exfuncionaria Consuelo Sáizar, como parte de su equipo de campaña en lo concerniente a Cultura, y agradeció a Santiago Creel haberla convencido para integrar dicha plataforma política.

"Seguimos fortaleciendo el equipo y hoy les vamos a presentar al nuevo integrante, mi querida Consuelo Sáizar, bienvenida, Santiago que bueno que la inviste”, fueron las palabras de Gálvez, quien, además, anunció su visita a la Feria del Libro (FIL) de Guadalajara en compañía de la propia Sáizar.

Vale la pena recordar que en 2018, en el equipo de Margarita Zavala como entonces candidata presidencial independiente, Sáizar también fue anunciada como encargada de Cultura.

¿Quién es Consuelo Sáizar?

Consuelo Sáizar nació en el municipio de Acaponeta, Nayarit, en 1961. Su formación académica inicial la hizo en la Universidad Iberoamericana, primero en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, y luego con estudios de Ciencia Política y Administración Pública.

Durante los primeros años de su trayectoria fue jefa de prensa del Fondo Nacional Para Actividades Sociales (Fonapas; 1978-1979) y reportera en su natal Nayarit.

Cuatro años después, trabajó como gerente de la Editorial Jus, cargo que ocupó hasta 1990.

Su labor editorial es destacable, puesto que en el año 2000 se le entregó el premio al Arte Editorial por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) y, en el año en que dejó Jus, creó con Gerardo Gally, Hoja Casa Editorial. De 2002 a 2009, además, dirigió el Fondo de Cultura Económica (FCE) y, tras dejar el puesto, asumió la presidencia del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), hoy convertido en la Secretaría de Cultura federal.

Tras la función pública fortaleció su trayectoria académica: primero (2014-2015), con la maestría en Sociedades Modernas y Transformaciones Globales por la University of Cambridge; luego, en orden cronológico, el PhD en Sociología en la University of Cambridge, de 2015 a 2021, y la maestría en Historia Intelectual por la University of Oxford (2020-2021). En 2022 asumió la dirección de la Feria internacional del libro de Monterrey y renunció a dicho puesto en enero de este año.

