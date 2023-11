GUADALAJARA, JALISCO.- A través de la metáfora de un edificio mal construido desde los cimientos, donde lo único que queda es tirarlo para reconstruirlo bien desde las bases, la economista y columnista de EL UNIVERSAL, Valeria Moy, aseguró que México tiene que partir de cero para construir el mercado laboral donde no haya trabajadores de primera y de segunda, tiene que edificar un sistema de salud que no esté vinculado al estatus laboral, y tiene que replantear un proyecto integral con base en la formalidad laboral.

Durante su participación en la primera mesa de análisis del Foro Nexos “¿Qué falló? México 1994-2023”, que este sábado dio inicio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde Moy estuvo acompañada de José Casar, Ricardo Becerra y Jorge G. Castañeda, la economista dijo que ha habido cambios en el mercado laboral, como el incremento del salario mínimo y los días de vacaciones, pero no sirven de nada cuando el 55% de los trabajadores trabajan en la informalidad.

Lee también: Sin Raúl Padilla ni conflictos arranca la FIL Guadalajara

“¿Cómo podemos reconstruir un edificio que tiene mal los cimientos?, los cimientos, no las ventanas ni el techo ni la pintura, ¿cómo corriges un edificio cuyo cimientos construiste mal?, que eso es lo que está pasando, porque le puedes pintar las ventanas, esos son los Programas de Transferencias, puedes hacer que el mantenimiento se pague todos los meses, muy bien, esas son finanzas públicas sanas, pero si la arquitectura de los cimientos de ese edificio no está bien, ese edificio se va a caer”, señaló la economista por el ITAM.

Ante la pregunta planteada por ella misma, sobre cómo arreglas ese edificio mal construido, la columnista dijo que no lo arreglas, porque la verdad es que lo único que queda, aunque suene un poco apocalíptico, “pero no lo es, porque esa es la salida”, es reconstruir el edificio.

“Así como nosotros lo construimos mal, nosotros podemos volver a replantear al mercado laboral y podemos volver a hacer un mercado laboral donde no haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda, donde tengamos un sistema de seguridad social, que no esté vinculado a la condición o al estatus laboral de las personas, y entonces no rompamos este mercado en pedacitos, y entonces no nos alegremos muchísimo de que va a subir el salario mínimo, sí, pero qué crees el 55% de la población ocupada es informal”, afirmó.

Lee también: "¿Cómo es posible que la violencia se haya vuelto una expresión cotidiana en México, donde los homicidios son ya incontables?”: Coral Bracho

Valeria Moy, también aseguró que ante ese supuesto avance del incremento del salario mínimo y quienes celebran como un logro que ya vamos a tener seis días más de vacaciones y es maravilla, la realidad es que el 55% de la base trabajadora en México es informal, entonces da igual los días de vacaciones.

“Ante quien dice: “Oye, pero el salario real ha subido 6.3%”, decimos sí, reportado por el IMSS, pero esos son los trabajadores formales”, dijo la economista, quien luego de revisar a México a partir de esa metáfora, concluyó: “Entonces de qué nos sirve hacer todo eso, si no replanteamos los cimientos de este edificio que es México”.

El Foro Nexos “¿Qué falló? México 1994-2023” continúa este domingo, en el marco de la FIL de Guadalajara, con dos mesas en las que participarán Santiago Levy, Mariana Campos, Gonzalo Hernández Licona, Jesús Silva Herzog-Márquez, Salomón Chertorivski, Gerardo Esquivel, Héctor Aguilar Camín y Denise Maerker, en un diálogo y reflexión que tiene como detonador el ensayo homónimo, que escribieron para Nexos Santiago Levy y Luis Felipe López Calva, donde muestran que ha habido una falla estructural de México desde 1994 hasta 2023, que tiene que ver con que el país no ha logrado crecimiento económico con inclusión social, y mucho menos un estado de bienestar verdadero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc