¿Qué comunican los artistas plásticos con su vestimenta? Un crítico de moda lo analiza

“What Artists Wear” (Penguin Random House, 2021) es un libro en el que el crítico de moda Charlie Porter -que ha publicado en medios como “Financial Times”, “New York Times” y “The Guardian”- busca analizar una extensión del trabajo de artistas plásticos: su forma de vestir.

Las ya conocidas playeras marineras de Picasso, el traje masculino de Frida Kahlo, la colección de Helmut Lang de Louise Bourgoise, hasta la forma de vestir de artistas del performance y contemporáneos, Porter busca comprender la relación que tienen estas mentes creativas con su guardarropa.



Barbara Hepworth, 1948. Foto: Courtesy Bowness

“He sido crítico durante seis años. Fue genial escribir reseñas de desfiles de moda, pero la gente no se da cuenta de que se pueden escribir temas más serios sobre moda”, dice Porter en entrevista con EL UNIVERSAL sobre la motivación que lo llevó a trabajar este libro.

Porter explica que estaba perdiendo interés en escribir sobre ropa que no ha sido usada en la vida real y que se presentó unicamente en desfiles de moda. “En los desfiles de moda la ropa aún no existe en sí. Muchas de las prendas que vemos en los desfiles no serán fabricadas. Entonces me di cuenta que para mí era muy aburrido escribir sobre ropa que nunca iba a ser usada en la vida real”.



Jack Whitten, c. 1974-1975. Foto: Courtesy the Jack Whitten Estate and Hauser & Wirth

El escritor llegó a esta conclusión luego de darse cuenta que cuando a una persona se le pregunta o halaga su atuendo, empieza a hablar de todo, menos de ropa (“es lo primero que me puse porque se me hizo tarde”, “tengo una reunión formal más tarde”, “hoy no tenía ganas de arreglarme por esta razón…”).

Este mismo experimento decidió realizarlo Porter, pero con artistas plásticos a través de entrevistas e investigación. “Hay una especie de secreto detrás de por qué las personas usan ciertas prendas: algo social, la forma en la que se comprometen con algo”, declara.

Porter explica que “What Artists Wear” surgió cuando asistió a dos exhibiciones en Londres, una era de la artista Agnes Martin y la otra de Barbara Hepworth. Explica que además de los catálogos de las exposiciones, lo que más le llamó fueron las fotografías en las que las artistas se ven trabajando. “Esto me hizo pensar sobre cómo eran sus vidas para haber elegido vestir de esa manera. A través de sus ropas pude tener una visión nueva de ellas como artistas y al mismo tiempo pude enfocarme en la ropa siendo usada”.

Con la investigación y entrevistas, proceso que le llevó aproximadamente 10 meses, Porter pudo comprobar cómo el contexto tiene un gran peso en la elección de ropa y también rescatar que, aunque parezca obvio, vestir no es un arte en sí, sino la respuesta a ciertas necesidades.



From Death Hope Life Fear. Foto: Tate, London © Gilbert & George

Un ejemplo es el caso de la escultora Agnes Martin, quien tenía como uniforme overoles y trajes de trabajo. “Siempre fue una obrera. Vivió en una época, inicios del siglo XX, en la que el mundo estaba en su contra: queer, esquizofrénica, mujer. La sociedad no la dejaba ser, pero al hacer su arte eligiendo prendas de ropa funcionales, ella misma se permitía ser ella misma, podía moverse mientras hacía su arte”.

Otro ejemplo que destaca en el libro es la figura del traje sastre, que en los casos de Yves Klein y Jeff Koons son parte de su naturaleza aristocrática. En el caso de mujeres como Frida Kahlo y Georgia O'Keeffe, el traje sastre era una forma de adquirir poder. “El traje sastre tiene relación con el poder, es decir, tienen que usar ropa que fue originalmente diseñada para hombres para mostrar poder”.

Contrario al traje sastre, los pantalones de mezclilla adquirieron el estatus de símbolo de democracia y humildad, como en un inicio lo hizo Andy Warhol. “En pantalones de mezclilla, un artista puede desaparecer entre la multitud”, escribió Porter en su libro.

“Antes, escribir de moda en medios sólo era para hablar de ropa femenina, porque se decía que no había nada que decir sobre la ropa de hombre. Con el tiempo vi que son temas de los que no se escriben porque no quieren que se vean, en realidad en la ropa que vestimos los hombres ingleses, podemos trazar las pistas del clasismo, colonialismo y estos sistemas que han hecho poderoso a este país. En los diseños de los artistas podemos ver el tipo de mundo en el que vivieron”, explica el autor.

“La ropa es un lenguaje y aunque no lo sepamos, todos somos unos expertos en leer este lenguaje. También por eso las personas se desconciertan cuando alguien se sale del molde y, por ejemplo, usa prendas del género opuesto, porque interviene con el expertise natural que uno tiene al leer la ropa del otro”, concluye.

