El evento de arte más grande de Estados Unidos está a punto de comenzar. El “PST” de la Fundación Getty reúne a más de 800 artistas en 70 exposiciones por todo el sur de California: desde la ciudad de San Diego hasta la playa de Santa Mónica.

Para esta edición, Getty tenía una misión muy clara: explorar las intersecciones entre arte y ciencia, esos puntos en común que permiten comprender mejor nuestro mundo y, quizá, vislumbrar un futuro distinto. Por ello, la tercera edición del PST lleva el nombre de “Art & Science Collide”.

Desde física cuántica hasta los pigmentos de mesoamérica. Durante 5 meses, el “PST” reflexionará sobre temas como agricultura sostenible, cambio climático, biotecnología, justicia ambiental, ciencia ficción, comunidades indígenas, Inteligencia Artificial, entre otros.

Foto: PST vía Finn Partners.

“Tenemos a más de 70 instituciones trabajando juntas en perfecta armonía, y no puedo imaginar otro lugar en el mundo donde eso hubiera sido posible. Nació de instituciones, grandes y pequeñas, que se unieron al darse cuenta de que los temas más vitales y convincentes de las artes, los que tienen el verdadero potencial de alterar nuestra visión fundamental de la comprensión del mundo, son demasiado amplios para que una sola institución los aborde”, explica Katherine E. Fleming, presidenta y CEO de J. Paul Getty Trust, durante la presentación del programa.

A través de más de 20 millones de dólares en subvenciones, el PST logró que instituciones culturales que son emblema de la ciudad de Los Ángeles como el Observatorio Griffith, Los Angeles County Museum of Art, Academy of Museum of Motion Pictures, Hammer Museum, así como galerías y recintos locales de la ciudad de Pasadena o San Diego, trabajarán y dialogarán sobre los problemas más urgentes de nuestro tiempo.

Foto: PST vía Finn Partners.

“Los temas que encontrarán en ‘PST’ reflejan la extraordinaria y distintiva historia tanto del arte como de la ciencia en el sur de California y hablan de algunos de los temas más urgentes de la actualidad.También van a inspirar, asombrar y maravillar en nuevas formas de pensar sobre el mundo y nuestro lugar en él, que es lo que siempre han hecho los artistas y los científicos”, señala Joan Weinstein, directora de la Fundación Getty.

Estas exposiciones –puntualiza Joan– examinan el modo en que los artistas han hecho avanzar el trabajo de los científicos y han transmitido sus ideas a un público más amplio, pero también cómo las tecnologías, desde la fotografía a la inteligencia artificial, han moldeado fundamentalmente las formas en que vemos el mundo y el modo en que actuamos en él.

Foto: PST vía Finn Partners.

La oferta artística del PST Art & Science Collide es vasta, propia de un estado tan multicultural como es California. El festival promete un recorrido que abarca desde “instalaciones, vídeos, películas y entornos inmersivos contemporáneos hasta pinturas y esculturas abstractas estadounidenses de mediados del siglo XX, arte sudamericano de las décadas de 1960 y 1970, antiguos dibujos aborígenes de Australia, vasijas y textiles mesoamericanos, libros ilustrados islámicos medievales y pergaminos chinos”.

El sabor latino

En la ciudad de Los Ángeles vibra la cultura latina con gran resonancia, casi 47% de la población de la metrópoli pertenece a esta comunidad. Su presencia en la escena cultural de california es imprescindible y, en especial, en un festival de esta talla.

El Fowler Museum presenta “Sangre de nopal/Blood of the nopal”, donde los artistas textiles Tanya Aguiñiga y Porfirio Gutiérrez reflexionan sobre la migración y el desplazamiento forzado a partir del tinte de la cochinilla, un insecto que vive en el cactus y que cultivaban los pueblos zapotecas.

“We live in painting: the nature of color in mesomerican art” es una las exposiciones con la que participa Los Angeles County Museum of Art: un recorrido sobre el profundo significado del color en las culturas prehispánicas, así como el colonialismo y su industrialización en Occidente.

Mientras que el Los Angeles Contemporary Exhibitions alberga “Beatriz da Costa:(un)disciplinary tactics”, una retrospectiva sobre el trabajo y activismo político de esta artista quien realizó un proyecto de ciencia comunitaria para registrar la contaminación del aire en California.

Foto: PST vía Finn Partners.

“En un momento de crisis climática, los artistas no se limitan a concienciar sobre los problemas ecológicos, sino que también actúan, trabajan para encontrar soluciones y ponen realmente la justicia medioambiental en el punto de mira”, señala Joan Weinstein, directora de la Fundación Getty.

El “PST Art & Science Collide” se inaugurará el próximo 15 de septiembre con un espectáculo de fuegos artificiales del artista chino Cai Guao-Qiang en el emblemático Los Angeles Memorial Coliseum.