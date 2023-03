Popurri de los Oscar y un Nuevo León Apestoso, en los memes de la semana

Esta fue una semana variada en cuanto a memes. Desde la entrega de los Premios Oscar, pasando por Nuevo León y el clásico Mundial de Beisbol.

Premios Oscar 2023

Como siempre, las emociones que se producen durante la entrega de los premios Oscar es una fuente de inspiración de memes. El domingo pasado se vio cómo la película “Everything Everywhere All at Once” arrasó con los premios. Y mientras el cineasta mexicano Guillermo del Toro se alzó con la estatuilla a mejor película animada, el recién fallecido actor mexicano Ignacio López Tarso brilló por su ausencia en el fragmento “In memoriam”.

*pasan junto a mí grabando en unos xv años* yo de inmediato:pic.twitter.com/ePpSzedwAs — carlos buburrón (@CBuburron) March 13, 2023

yo yendo a robar un oscar para cate blanchett por su performance en tár #Oscar pic.twitter.com/gZt9wM58lk — kiara (@tswiftfilms) March 13, 2023







Nuevo León y su olor a pipí de gato

El martes se percibió un desagradable olor en el estado de Nuevo León. De acuerdo a usuarios de redes sociales describieron al aroma como áspero y picante, similar al de la pipí de gato.

Al final, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León aclaró que el mal olor había sido provocado por distintos gases, entre ellos el dióxido de azufre, que se concentraron en el área metropolitana de Monterrey.

México gana en el clásico mundial de beisbol

La Selección Mexicana derrotó a Puerto Rico (5-4) en el Clásico Mundial de Beisbol, el pasado viernes por la noche. Este resultado significa que por primera vez México avanza a las semifinales contra Japón.

La alegría de los fans se tradujo en memes.

Taylor Swift inicia tour, pero sólo en EU

La cantante Taylor Swift inició su “The Eras Tour” el pasado viernes. La cantante repasará toda su carrera musical (10 discos en total) en una presentación de poco más de tres horas, tiempo en el que cantará 44 canciones.

Su primera fecha en Glendale, Arizona, tuvo casi 70 mil asistentes. Sin embargo, como la cantante sólo anunció fechas en Estados Unidos, el resto del mundo siguió el concierto a través de transmisiones en vivo en redes sociales. Algunas de estas transmisiones llegaban a alcanzar hasta más de 100 mil espectadores… una nueva forma de experimentar conciertos.