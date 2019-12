Pedro Salmerón ni perdona ni olvida sus broncas en INEHRM

El historiador Pedro Salmerón ha estado muy activo en su cuenta de Twitter. Ayer, tras un enfrentamiento entre Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y Javier Lozano en esa red social por la situación política de Bolivia y México, Salmerón escribió: “Viendo quienes encabezan la ofensiva contra @jenarovillamil, refrendo lo que ya sabíamos: que es una pieza clave en la transformación del país en beneficio de los que menos tienen”, el mensaje fue respondido con un “así es” por parte de Antonio Martínez, vocero de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, Salmerón contestó a Martínez: “Le ruego no responda mis tuits. No quiero bloquearlo”. Como que a Salmerón no se le ha olvidado que fue destituido de la dirección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) tras calificar como “valientes jóvenes” a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada, el problema que parece no recordar es que lo hizo a través de una publicación difundida en la cuenta oficial del Instituto y que su renuncia se la presentó primero al presidente Andrés Manuel López Obrador antes que a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Entre que son peras o son manzanas, nos queda claro que Pedro Salmerón aplica, y muy bien, la máxima de “ni perdón ni olvido“.

Suárez del Real hizo quedar en ridículo a Claudia Sheinbaum

Nos cuenta que don Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, pasó una semana complicada no sólo por la presión de no haber podido cumplir la palabra que les dio a los artistas, de pagarles a más tardar el 20 de diciembre lo que les adeudaban por funciones dadas en programas capitalinos como Grandes Festivales, Sistema de Teatros y Pilares, además tuvo que soportar estoicamente la reprimenda de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien lo puso en evidencia cuando se enteró de que el grave adeudo de la Secretaría no era con becarios de Pilares —como al parecer Suárez del Real le hizo creer—, sino con artistas escénicos profesionales. Ahora veremos cómo termina la semana del secretario de Cultura, pues esta tarde, a las 18 horas, la comunidad artística tendrá la reunión comprometida por la jefa de Gobierno, reunión en la que Alfonso Suárez del Real deberá presentar el nuevo esquema para la contratación y pago de artistas en 2020. Nos dicen que al secretario fue tachado de mentiroso pues a los artistas les dijo que “por instrucción de la jefa de gobierno les iban a pagar el 20 de diciembre”, pero en realidad ella ni enterada estaba del grave problema por la falta de pagos a los artistas. A ver si sale bien librado de esta.