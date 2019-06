La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cambió su imagen de perfil en sus redes sociales por una en la que aparecen los colores de la diversidad sexual, con el arcoiris que representa a la comunidad LGBT+.

La máxima casa de estudios conmemora el 32 Festival Internacional por la Diversidad Sexual, a 41 años de la primera salida pública de un contingente de homosexuales en las calles de la Ciudad de México y los 50 años de los sucesos de Stonewall, que dieran origen al Movimiento de Liberación Gay.

La decisión de la UNAM generó todo tipo de comentarios en sus redes sociales. Desde quienes celebraron que la Universidad sea para todas y todos, hasta los que condenaron la imagen porque involucra al escudo supuestamente. Sin embargo, el cambio es sólo en la imagen de perfil en Facebook y en Twitter.

"Qué impresión, hasta dónde hemos llegado, todo el respeto a nuestra institución, quiten eso de nuestro escudo", "innecesario y una total falta de respeto al emblema de nuestra Institución, esto va más allá de ser inclusivos o no", " no sabía que aún había ex alumnos del Siglo XIX vivos, hahaha. ¿En qué UNAM estudiaron? ¿No aprendieron que hay espacio para todos aquí? Con comentarios tan desfasados solo confirman la importancia y relevancia de este mes. Estudien más, lean, sean empáticos. ¡Demuestren que estudiaron en la máxima casa de estudios!", son algunos de los comentarios en la publicación.

El sábado 29 de junio se realizará la marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México y en diversas partes del país para celebrar la diversidad sexual y de género.

cg