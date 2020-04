Atenderán con 333 mdp sitios dañados por sismos de 2017

La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural destinará este año 333 millones para atender inmuebles de valor histórico, artístico o bien que ofrecían algún servicio cultural, que hayan sido afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Arturo Balandrano, titular de la Dirección de Sitios y Monumentos, organismo adscrito a la Secretaría de Cultura federal, explica la forma en que serán distribuidos los recursos otogrados a través del del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), que es operado por Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y en el que también participan las secretarías de Salud y Educación Pública.

Sitios y Monumentos tiene para 2020 un presupuesto de 414 millones 873 mil pesos, de los cuales 333 millones serán destinados para la reconstrucción de inmuebles culturales, a través de la convocatoria que estará abierta hasta el 11 de mayo y que puede consultarse en www.cultura.gob.mx.

“Los 333 millones son para edificios que quedaron fuera del Fondo de Desastres de Desastres Naturales (Fonden). Los propietarios no han tenido oportunidad de ingresar sus inmuebles a las solicitudes de apoyo del Fonden y con este recurso vamos a atenderlos”, dice.

La convocatoria tuvo su primera edición en 2019; sin embargo, este año, en su segunda edición, tiene cambios en sus Reglas de Operación, mismas que fueron aprobados por las cuatro secretarías involucradas en el PNR (Cultura, Salud, Educación y Desarrollo Agrario), explica Arturo Balandrano.

“En el capítulo sobre el sector cultura se hicieron algunos cambios con objeto de mejorar los procesos, hacerlos más expeditos y poder hacer el trámite y las transferencias de los apoyos mucho más eficientes. El año pasado se recibieron 690 solicitudes, de esas, un número muy importante estaban fuera del perfil del programa o no lograron conjuntar la información mínima que se requería para poder hacer una dictaminación y poder hacer viables los apoyos a esas solicitudes”.

En total se tuvieron que “regresar a la Secretaría de Hacienda 437 millones; sin embargo, esto no representó un subejercicio, asegura el titular de Sitios y Monumentos, porque el PNR “previó” situaciones como esta. “Esos recursos no son más que un ahorro del gobierno federal que pudo utilizar para otros programas prioritarios, no se quedaron detenidos, sino que se hicieron transferencias rápidas cuando se vio que los procesos de convenio y las solicitudes no estaban suficientemente perfeccionadas”, sostiene.

Este año, con los 333 millones de pesos estima Arturo Balandrano, también se atenderán los casos que tuvieron que regresar los recursos en 2019, además esperan atender otros proyectos nuevos que sean postulados por entidades federativas, por particulares o por instituciones académicas.

“Por los inmuebles del año pasado se tiene una estimación preliminar que vamos a utilizar 125 millones de pesos del presupuesto de este año. Hay otros casos, que son las obras que no logramos convenir pero que estaban comprometidas como beneficiarias el año pasado, esas van a requerir otros 120 millones, con el resto atenderemos nuevas solicitudes”.

El 11 de mayo cerrará la Convocatoria para el PNR del sector cultural, a partir de eso, las autoridades requerirán un mes para el proceso de dictaminación y otro mes para calcular el monto de los apoyos, por lo que se prevé que en julio se hagan las transferencias bancarias para los trabajos.

En la Dirección de Sitios y Monumentos, el año pasado, seleccionaron inmuebles como el Arco de la Antigua Hacienda de Coapa, afectado el 19 de septiembre de 2017; sin embargo no fue atendido, aunque entre los inmuebles que sí fueron atendidos, dice Balandrano, está el panteón de San Miguel, en Oaxaca.