Palacio Nacional no recibe carta que pide no recortar recursos a INAH

En Palacio Nacional no quisieron recibir la carta en la que investigadores e instituciones solicitan al presidente Andrés Manuel López Obrador que exente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del recorte del 75%.

El lunes, poco antes del mediodía, Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, acudió a la Secretaría de Hacienda y a Palacio Nacional para entregar el documento que fue elaborado la semana pasada y que ha sido firmado por más de 6 mil investigadores e instituciones tanto nacionales como extranjeras.

“En Hacienda fue un trato muy cordial, fueron muy atentos. Nos recibieron la carta que va sustentada por más de 6 mil firmas sin ningún problema. En el caso de Presidencia no fue así, en Oficialía de Partes hay una persona que vio el documento y francamente no sé si comprendió el contenido, después me preguntó que dónde estaban las firmas, se las entregué y también me preguntó sobre el sello oficial”, dijo en entrevista el antropólogo Bolfy Cottom.

Tras ser cuestionado sobre la ausencia del sello, el investigador explicó a la persona que se trataba de una carta realizada por académicos y sociedad en general; sin embargo, la mujer que lo atendió en Oficialía de Partes le indicó que ahí no recibían ese tipo de documentos y lo redirigió a Atención ciudadana.

“Si no mal recuerdo, la persona que me atendió se llama Michel Alcántara. Me llama la atención que curiosamente, (ayer) dieron a conocer en Palacio Nacional un documento (llamado ‘Rescatemos a México’ e impulsado por el Bloque Opositor Amplio) sin un sello oficial y que según eso lo fueron a entregar. ¿No que no recibían documentos que no llevaban sellos oficiales? La verdad que es muy extraño”, sostuvo.

El investigador declaró que estuvo en Palacio Nacional alrededor de las 11:30 horas; sin embargo, ante la negativa por parte del personal de Oficialía de partes, ahora busca otras vías para poder entregarle al Presidente el documento firmado por historiadores como Alfredo López Austin, Antonio García de León y Rodrigo Martínez Baracs; así como del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.

La carta con las más de 6 mil firmas también fue entregada a Hacienda, así como a Diego Prieto, director del INAH, y a la Secretaría de Cultura, encabezada por Alejandra Frausto.

“La cantidad de firmantes sólo refleja la grandeza de este Instituto, con todo y sus debilidades y problemas. El INAH ha hecho historia, ha estado presente en la formación de académicos en materia de historia, arqueología, antropología y lingüística, así como por sus restauradores y conservadores, es decir, México es punto de referencia en todas estas disciplinas”, dijo el investigador.