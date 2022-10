Paco Ignacio Taibo II, la mano que mece la FIL Zócalo

El regreso de Beatriz Gutiérrez Müller a la Feria Internacional del Libro del Zócalo, la tarde de este jueves, para dictar la conferencia titulada “El placer de leer” —que en realidad fue una charla con Paco Ignacio Taibo II—, dejó clara la gran amistad entre ambos y también que en realidad el director del Fondo de Cultura Económica no sólo coordina y conjunta las tareas que hace Educal y la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, también dicta buena parte de la programación de esa Feria a través de la Brigada para Leer en Libertad, agrupación que dirige su esposa, la gestora cultural Paloma Sáiz, quien desde hace dos años tiene a cargo de la FIL Zócalo. Doña Beatriz no dijo “me invitó Paloma Sáiz”, sino que fue directo: “cuando Paco me llamó para invitarme…”

Beatriz Gutiérrez Müller fue provocadora jugando al contradiscurso al hacer una “defensa” de por qué no leer. Por su parte, Taibo II, luego de contar una anécdota sobre una confrontación con un secretario de Hacienda “neoliberal”, aseguró: “Los libros no son productos. Que van al mercado sí, que necesitamos un mercado concurrente sí, pero también se regalan” y orgulloso dijo que “en estos tres años y medio hemos regalado 6 millones y medio de libros desde el Fondo de Cultura”.

Muy espléndido el director del FCE, pero valdría la pena saber también cuántos millones de libros ha vendido el Fondo de Cultura Económica en estos tres años y medio que lleva su gestión.