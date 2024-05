El trompetista venezolano Pacho Flores interpretará el Concierto de Otoño, de Arturo Márquez, con la Orquesta Imposible, bajo la dirección de Alondra de la Parra. Este concierto sinfónico se llama Espíritu de fuego y se realizará en la gala de apertura de la tercera edición del Festival Paax GNP, que se llevará a cabo el 26 de junio en el Hotel Xcaret Arte. Concierto de Otoño forma parte de Estirpe, disco que le valió a Flores el Grammy Latino por Mejor Obra / Composición Clásica Contemporánea con el Concerto Venezolano, del cubano Paquito D´Rivera, en 2023. “Estirpe fue un sueño. Poder llevar a buen puerto obras de compositores como Márquez, Freiberg, D´Rivera y Oscher fue fruto de años de trabajo”, afirma Flores.

El trompetista, que participó en la primera edición del festival, cuenta que él y Alondra de la Parra, directora artística de Paax, eligieron el Concierto de Otoño. “Para Alondra, la música de Márquez es su isla, su terruño y sus raíces. No hay que explicarle mucho para hablar de Márquez, quien fue, además, el compositor residente del primer festival. Yo toqué en el estreno de su Sinfonía Imposible. Uno de los movimientos me lo dedica a mí y también a Paquito D´Rivera. La música de Márquez representa muy bien la cultura de colores y sonidos que tiene PAAX. Es un concierto apropiadísimo para el evento inaugural”.

Después del concierto, Flores presentará un darkside, ciclo de conciertos donde los intérpretes y compositores exploran otros géneros y caras ocultas de su faceta creativa. “Presentaré obras mías y un repertorio con el cual he crecido y vivido desde niño; un repertorio popular de salsa. Esa música ha nacido conmigo, soy parte de ella desde la infancia. Como me decía una periodista, son conciertos sin la etiqueta al uso (...) Me gusta presentarle a la gente cosas nuevas, pero con excelencia; que exista una fuerte raíz con lo que hago y que esa raíz convierta la música en algo universal y no local. Cuando el artista pretende hacer algo universal se queda en lo local, en algo pequeñito, de aldea”, concluye el músico.