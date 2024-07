“Originaria” es un proyecto literario, editorial y foro de ideas creado en 2018 por Ateri Miyawatl, Celeste Jaime y Mara Rahab, es una apuesta por la escritura en lenguas originarias, por editar libros en todas las lenguas indígenas y por propiciar el diálogo a través de encuentros como el que convocó a nueve poetas, en Pátzcuaro, Michoacán, a finales de mayo pasado. El segundo encuentro “Originaria: Mujeres que escriben fuera de la hegemonía”, fue un espacio que buscó entablar un diálogo sobre la diversidad lingüística y literaria que existe en México de la mano de distintas mujeres creadoras.

“Pensamos Originaria al revés, lo pensamos no como personas monolingües que damos espacio a las mujeres poetas en lenguas indígenas, sino más bien como monolingües que queremos acercarnos a la cosmovisión, a la palabra, la letra de las mujeres que escriben en esas lenguas. Más bien nosotras buscamos nuestro espacio en ellas, y ellas, muy amorosamente nos abren este espacio para compartirnos experiencias y que podamos reflexionar y acercarnos a estas lenguas y a todo lo que eso conlleva”, asegura Rahab, quien agrega que las antologías que han editado, así como los libros personales, tienen el propósito de difundir la obra poética, pero también de resaltar la variedad y diversidad, que a veces parece obvia en este país, pero no lo es.

“Nos hemos dado cuenta de las enormes limitantes que tenemos para acercarnos a las otras formas de nombrar al mundo y está es una invitación para que la mayoría del país que hablamos esta lengua hegemónica que es el español, nos acerquemos a escuchar, a conocer y a platicar sobre desde dónde escriban estas mujeres. La mayoría de ellas tienen un compromiso social muy importante en sus comunidades, eso nos parece muy importante”, dice Mara Rabah.

Ateri Miyawatl apunta que a lo largo de estos seis años de Originaria han hecho tres giras, “hemos publicado 12 títulos personales, es decir a 12 poetas, hemos estado en cinco sedes distintas al interior de Michoacán: Pátzcuaro, Morelia, Pichátaro, Santa Fe de la Laguna, Zurumútaro, y han participado 10 lenguas. También hemos realizado un encuentro que fue en 2019 y que la continuación fue justo en mayo. También tenemos publicada una antología general que junta a 11 poetas y un libro de ensayos”.

Mara Rabah asegura que desde la experiencia en Originaria, sin asumirse la voz de las poetas en lenguas indígenas, la poesía es una forma natural de expresión de las lenguas por la tradición oral que tienen, “creo que también la escritura se volvió un lenguaje hegemónico donde todo tiene que estar por escrito para que tenga validez, entonces hemos perdido esta oralidad y esta tradición de pasar las historias, de pasar las leyendas, de nombrar, de cantar, de convivir, de sentarnos a platicar y hemos pasado a la cultura de la sobrevalorada escritura, pero en realidad la poesía es una forma natural en las comunidades”, asegura Mara Rabah.

Al comienzo de Originaria soñaban con hacer un libro de cada lengua, luego pensaron en las giras y los encuentros. “Parecería que hacer un encuentro con nueve poetas no es grande, sin embargo, es muy importante”, dice Mara, y Atari la secunda, “hemos logrado tener un grupo de becarias que tienen oportunidad de escuchar a poetas experimentadas. Ahora el sueño es seguir recorriendo Michoacán y replicarlo en Guerrero”.

El encuentro de mayo reunió a Aleida Violeta Cisneros, Araceli Patlani, Diana Domínguez, Juana Karen Peñate Montejo, Natalia Toledo, Sasil Sánchez Chan, Susana Bautista, Susi Bentzulul, Jumko Ogata y Yásnaya Elena Aguilar.

Llamado a escuchar y apoyar

El proyecto de Originaria lo hacen Ateri Miyawatl, Celeste Jaime y Mara Rahab en las horas robadas a sus ocupaciones, “nuestras reuniones, empiezan 8:30 de la noche y terminan a las 10:30 o a las 11 de la noche, pero lo hacemos con mucho cariño y nos encanta, pero faltan apoyos”, asegura Ateri, quien junto con sus tres colegas hicieron en febrero pasado, en la UNAM, en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa, su más reciente gira, con el interés de sensibilizar a la sociedad.

“Sobre todo que tengamos la oportunidad de hablar de estas mujeres que son maravillosas. O sea, lo que nos interesa es visibilizarlas a las poetas, más que visibilizar sólo el proyecto Originaria, queremos que conozcan a las mujeres que han estado y a las mujeres que van a estar y que se animen a ir a Pátzcuaro o a donde estemos, que escuchen y leal la poesía de estas poetas, que se acerquen a los libros y a ellas para dialogar, ellas son súper generosas, viajan hasta 14 horas para llegar a los encuentros”, afirma

Mara Rabah.

Ateri Miyawatl asegura que antes de estar en la Fiesta del Libro y la Rosa, Originaria había tenido tres giras, las dos primeras giras las subvencionaron las tres fundadoras, “nosotras pagamos todo, porque de principio nuestra intención y nuestra apuesta ha sido hacerlo con o sin el apoyo institucional, hacerlo porque para mí era de vital importancia y para mis compañeras hizo eco, también era necesario y empezamos a construirlo, así ha surgido Originaria y por ahí ha ido”.

Después, apunta, postularon para tener un apoyo del Fonca y lo obtuvieron, con eso hicieron la tercera gira y editaron la primera antología; y el año antepasado, postularon a un segundo apoyo del ex Fonca y lo obtuvieron, con esos recursos hicieron el segundo encuentro del pasado mayo.

“El 75% de los gastos del encuentro lo cubrimos con eso, el resto con las alianzas con centros culturales que colaboran. Intentamos hacer muchas alianzas con espacios independientes. Nosotras no esperamos que llegue un gobierno y nos dé; se postula y si sale beneficiado, pues lo hacemos, para nosotros es muy importante pagar honorarios a las poetas, pagarle a las ilustradoras de los libros; entonces no es tan fácil hacer un encuentro completamente autogestivo, no queremos explotemos el trabajo de las compañeras, hay que pagar porque queremos hacerlo de manera profesional, justa y ética”, concluye Mara Rabah.