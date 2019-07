Notimex, la agencia tendenciosa de noticias ahora verificará notas ajenas

La Agencia del Estado Mexicano (Notimex) anunció el pasado viernes que inició un “trabajo de verificación de información cuyo objetivo es aclarar las noticias que se transmiten en medios tradicionales o redes sociales, y resultan dudosas”. El nuevo proyecto se llama Verificado y trabajará a partir de “temas relevantes para fortalecer tareas similares iniciadas en Estados Unidos y Europa, además de ciudades como Monterrey y México”. ¿Qué tal? El equipo de doña Sanjuana Martínez anda muy visionario, muy proactivo. Ya que está en esas, ¿sería mucho pedir que también contrataran un verificador de redacción? Porque las cacofonías pasan, con dificultad, pero pasan, pero qué tal este tuit publicado a propósito de la polémica en torno al Imer: “@JesusRCuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, afirmó que no habrá despidos en @imerhoy ‘simplemente –insistió- si antes del 30 (de junio) no se entregaron recursos, tendrían que renunciar’”. Ujum, acá seguimos descifrando el mensaje codificado. El primer verificado fue “Chalecos amarillos se desmarcan de versión mexicana”, con que aclaraban que el movimiento internacional con sede en Francia no está relacionado con el grupo mexicano. Otra duda: entre notas de presentaciones de libros aburridos, creadores del Fonca en listas sobre despilfarro y opacidad, un incendio en Imer que ameritó un par de notas, el “think thanks” o “piensa, gracias”, entre otras, ¿quién verificará a Notimex?

En el Helénico, el director se autoprograma

Todo está muy bien en la puesta en escena Medea (original de Eurípides), que comenzó temporada el pasado 14 de junio en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Nos cuentan que esta versión mexicana que se sitúa en Tlaxcala, donde un proxeneta encuentra en una mujer, la herramienta ideal para embaucar a decenas de mujeres ingenuas que anhelan la fama y la fortuna, es muy buena no sólo por el equipo de actores que congrega: Ilse Salas, Raúl Villegas, Aída López, Mauricio Pimentel, Christian Cortés, Mago Lozano, Samantha Coronel, Natalia Solián y Gabriela Montiel, y por la dirección de Mauricio García Lozano. Sin embargo hay un prietito en el arroz: resulta que esta obra, que anuncia temporada hasta el 28 de julio y lleva por slogan: “Invasión griega”, es una versión del original de Eurípides que hace Antonio Zúñiga, el asunto no es la versión si no que el autor es ni más ni menos que el mismísimo director del Centro Cultural Helénico. O sea: él dirige y él se autoprograma. Nos preguntan ¿ésta es la invasión de Zúñiga en el Helénico o aprovechando que yo mando...?