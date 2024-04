Isaac Hernández (Jalisco, 1990) cree en el arte y la cultura para hacer cambios en la sociedad. Su próximo espectáculo dancístico, Despertares, pretende ser una inspiración para que los jóvenes se interesen en las artes, para que la danza y el baile se conviertan en catalizadores de cambio y de avance. El espectáculo es una muestra de lo que la iniciativa privada y el talento pueden hacer juntos, ya que es impulsado por Citibanamex. En entrevista con EL UNIVERSAL, el bailarín aborda más sobre la crisis en materia cultural que atraviesa el país, y expresa que probablemente sea tarde para poner sobre la mesa propuestas que puedan ser llevadas a cabo en el siguiente sexenio.

¿Qué es lo que más le preocupa en este momento?

Creo que la falta de un proyecto cultural integral, que se perciba factible, objetivo y práctico, eso no lo he escuchado, no lo he visto en ninguna parte, ni he encontrado a un personaje de la política poniéndolo claro, en el que yo sienta certeza por el futuro cultural de México. Eso es lo que a mí más me preocupa, que esas grandes voces, que sus líderes, los que hacen que los cambios sucedan, que en el siguiente sexenio (nos hagan ver) el potencial del México creativo, potencializado y realizado, pero no lo veo ahora por ninguna parte.

¿Qué opinión tiene, en materia cultural, de este gobierno?

Ha sido un sexenio muy específico sobre sus agendas, pero me parece que no ha sido una administración, en el ámbito cultural, que haya podido crear las herramientas que representen a todos los sectores culturales, ni permitido su desarrollo. Yo siempre soy muy crítico cuando se deja de hablar sobre la excelencia artística, o se deja de promover la excelencia artística, y este gobierno ha cambiado mucho eso, de forma muy radical y no de forma positiva.

¿Ha visto algo positivo?

Mira, en cuanto entró la administración actual, yo siempre tuve acercamientos con la Secretaría de Cultura, porque me interesa la repartición de las responsabilidades. Pero me di cuenta que había mala organización, además de una agenda política muy definida. Dejé de participar en sus conversaciones porque me di cuenta de que no iban a ningún lado.

¿Qué le diría a los artistas que no tienen oportunidades?

Es un tema difícil. Les diría que no se menosprecien, que se den el tiempo de seguir trabajando y que busquen la manera y que participen en la vida pública, porque creo que eso es algo que hemos dejado de hacer los jóvenes.

¿Qué cree que deba hacer la siguiente administración para remediar este abandono?

Creo que debe construir una visión, por lo menos llegar a un acuerdo, de qué es lo que queremos para que México sea competitivo en el ámbito cultural y creativo. Se deben definir prioridades, sin embargo, creo que estamos un poco tarde para poder ver un buen ejemplo de una buena reforma cultural para nuestro país.

Hernández cierra la entrevista con la siguiente frase: “La cultura es una buena herramienta para combatir la violencia, pero vuelvo a lo mismo, no encuentro en la vida pública de México un personaje que pueda lograr un cambio”.