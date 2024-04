Tras dos años de ausencia, el espectáculo dancístico Despertares llega al Auditorio Nacional para reunir a los más grandes exponentes de la escena dancística internacional.

Despertares cuenta con la dirección artística del reconocido bailarín Isaac Hernández (Jalisco, 1990) y la producción de Soul Arts Productions, casa creadora que dirige Emilia Hernández, productora ejecutiva del espectáculo y hermana del artista. También cuenta con el apoyo de Citibanamex.

En conferencia, Isaac Hernández destacó que realizar Despertares lleva consigo “una enorme suma de esfuerzos”, y apuntó que en esta edición no se contó con ningún tipo de apoyo gubernamental.

“En esta edición no hubo acercamiento con el gobierno, en otras ediciones sí hubo apoyo. Lo más importante para Despertares es encontrar oportunidad, y es una de mis frustraciones y preocupaciones”.

El bailarín recalcó que para que la cultura y el arte trasciendan los sexenios, los esfuerzos deben ser constantes y contar con varios sectores de la sociedad.

“Ese es mi sueño, lo que me encantaría ver acá en México, que hubiera cada vez más facilidades, que la iniciativa privada pueda participar en estos procesos, que los individuos tengan responsabilidades y facilidades para participar, que no sólo sea responsabilidad de las entidades gubernamentales que haya vida cultural, sino que sean facilitadores para producir este tipo de eventos y encuentren continuidad, que no sean considerados milagros”, apuntó.

Hernández relató que buscó las propuestas culturales de las candidatas a la Presidencia, pero no las encontró, lo que le causó preocupación. “No encontraba las propuestas de cultura por ninguna parte, entonces me las mandaron por mensaje, los equipos de los candidatos me las hicieron llegar y las leí; siempre me ha interesado este tema, me parece que es un momento clave para México”, expresó.

Agregó que es necesario que se propongan ideas modernas que permitan a México posicionarse a nivel mundial como potencia creativa. “Leí las propuestas, algunas me parecieron muy interesantes, como la de seguridad para los artistas, pero tengo muchas preguntas, esto me fascina y estoy dispuesto a tener acercamientos para platicar”.

Recalcó que esta edición del espectáculo fue posible gracias a un número importante de alianzas del sector privado.

“El tener continuidad en el país ha requerido un esfuerzo muy grande y seguido, ha sido la suma de muchos esfuerzos y alianzas, particularmente en esta edición contar con la alianza de Citibanamex es muy especial, es resultado de muchos años de perseverancia y estándares altos”, agregó.

El programa de Despertares estará conformado por presentaciones de la compañía Ligthbalance, además de los artistas Alina Cojocaru, Natalia Osipova, Catherine Hurling, Dores André, Tiler Peck, Esteban Hernández, Braylon Browler, James Streeter, Juliano Nunes, Katherine Barkman, Jason Kitterlberg, Roman Mejia, Germain Louvet, Kayla Mack, Max Cauthorn y Michelle Dorrance, acompañada de músicos en vivo, Chey Jurado, Sae Eun Park y Aszure Barton Artists.

Emilia Hernández señaló que “Despertares es un espectáculo conformado por un elenco estelar, obras coreográficas, músicos y un equipo de producción técnica tan especial, que no se ve algo así en ninguna otro sitio del mundo”.

La presentación del espectáculo Despertares es el 23 de agosto en el Auditorio Nacional y los boletos ya están en preventa.

El evento, que tuvo su primera edición en 2011, ha reunido a las figuras más destacadas en la danza internacional, así como las obras coreográficas más relevantes del mundo, exhibiendo ballet clásico, contemporáneo y urbano. Este agosto, Despertares llega a su décima edición.