“No hemos tenido crecimiento suficiente y no hemos tenido inclusión social, no sólo eso, sino que hemos creado una desigualdad mayor de la que había, no hay diferencia fundamental en la estrategia anterior al gobierno del presidente López Obrador y la estrategia seguida por este gobierno, incluso este gobierno en la buena intención de favorecer a quien está desprotegido socialmente, ha multiplicado la cantidad de recursos para esta economía informal que la hace, de momento, más llevadera, pero que hacia el futuro está creando a una enorme cantidad de mexicanos, el 60% de los trabajadores mexicanos, que van a hacer unos adultos mayores sin pensiones, sin protección social y sin capacidad de dárselas ellos mismos”, afirma el intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín.

El historiador y escritor asegura esto a propósito del Foro Nexos “¿Qué falló? México 1990-2023” que entre hoy y mañana reunirá a analistas y pensadores como José Casar, Ricardo Becerra, Valeria Moy, Santiago Levy, Mariana Campos, Jorge G. Castañeda, Gonzalo Hernández Licona, Jesús Silva Herzog-Márquez, Salomón Chertorivski, Gerardo Esquivel Denise Maerker y a él mismo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El foro que se divide en tres mesas de análisis nace del ensayo “¿Qué falló? México 1990-2023”, de Santiago Levy y Luis Felipe López Calva, donde ponen en evidencia que ha habido una falla estructural de México desde 1990 hasta 2023, que tiene que ver con que el país no ha logrado crecimiento económico con inclusión social, y mucho menos un estado de bienestar verdadero. Dice que excluyendo la seguridad pública, que es el sector incendiado de nuestra vida pública, crear un verdadero estado de bienestar social es la cuestión central para el futuro de México. Pero es un estado que no se vislumbra.

“No se vislumbra esto porque implica algo de lo que nadie quiere hablar que es una reforma fiscal orientada hacia eso, así como la sociedad mexicana paga a través de su gobierno Federal la educación pública, así debería pagar un sistema de seguridad social, la atención médica, de pensiones y de protección en todos los órdenes, seguro de desempleo para todos los mexicanos por el hecho de serlo”, afirma Aguilar Camín.

Dice que esta propuesta no está “ni mínimamente” en ninguno de los precandidatos a la Presidencia, ni tampoco que la quieran proponer; plantearla bien implica cobrar impuestos, y esa idea es muy “antipopular”, pero hay que plantearlo y bien.

“Yo no lo recomendaría a ninguna de las de las candidatas que saliera con esto, pero sí que, y esta es la intención del Foro, vean y revisen el problema y que hagan la pregunta correcta, porque aquí de lo que se trata es que esto te va a costar a ti el 4% o el 5% del PIB y vas a pagar una enorme cantidad de impuestos, pero a cambio de eso tú y toda tu familia van a tener, como en la escuela pública, acceso a toda la seguridad social que el país tiene instalada a la atención médica, al seguro de desempleo y a las pensiones. Entonces te va a costar muy caro, sí, pero vas a obtener un bien invaluable que no tienes”, señala.

Aguilar Camín insiste que el ensayo de Levy y López Calva muestra que es un asunto complicado, pero urgente ante el 60% de mexicanos que en unos años estará ante la jubilación, “sí, es un asunto complicado sí, pero es el corazón de uno de los grandes problemas estructurales de México, y esto no es de izquierda ni de derecha, esto es un piso que los países necesitan para poder crecer, desarrollarse y volverse, que creo que es lo que todos queremos de México, un país democrático, un país próspero y un país equitativo”.

El intelectual afirma que vale mucho la pena pensarlo de otro modo y pensarlo de una manera más estructural, más universal y que pueda ser el piso de una mejora de la productividad y por tanto de la generación de la riqueza en condiciones de inclusión social y protección social para todos.

Señala que en este sexenio ha aumentado la estrategia de dar dinero y de dar recursos a la parte informal de la economía, y aunque nadie puede estar en contra de que la gente reciba lo que recibe, el problema es que esto prolonga la esquizofrenia estructural de la economía que va a provocar en el futuro un país con millones y millones de adultos mayores sin protección alguna, porque no les va a alcanzar con lo que les dan.

“No les va alcanzar con lo que les han dado antes ni con lo que les dan ahora, y si el país sigue creciendo mediocremente, y no olvidemos que en este sexenio el país va a acabar el 2024 habiendo crecido en promedio 0 o 0.1 o 0.5, muy poquito, tampoco el Estado, con una economía lenta, va a tener impuestos y recursos suficientes para seguir financiando estos programas sociales”, señala Aguilar Camín.

El editor y director de Nexos habla del uso político que le están dando en este sexenio a los programas sociales. “El uso político lo estamos viendo, no creo que haya habido un gobierno que con mayor descaro o con mayor claridad se haya planteado que va a utilizar esto para cuestiones electorales”.

Ante eso, Aguilar Camín insiste en el espíritu en que está escrito el ensayo “¿Qué falló? México 1990-2023”, que motiva esta discusión que se realizará en la FIL de Guadalajara, “el espíritu es que realmente se pueda poner en la agenda del siguiente gobierno, gane quien gane, como un punto de reflexión seria, por lo menos de debate serio, sobre redirigir todos los recursos que se dedican hoy a programas sociales y al sostenimiento de las instituciones de protección social de la economía formal, si todo eso junto puede ponerse en servicio de un estado de bienestar social universal y en todo caso ver cuánto falta para completar el proyecto y ofrecerlo como un bien público universal a las generaciones de mexicanos que vienen”.

El intelectual apunta que es un asunto estructural y es un error de diseño largo e histórico del país que ha derivado en dos grandes partes "esquizofrénicas": la economía formal que paga impuestos y la economía informal que los evade, pero es donde está el 60% de la población mexicana. "Ha sido el mismo error, con muchos matices, pero básicamente es el mismo error que ha cometido todo el neoliberalismo y toda la Cuarta Transformación, en eso no ha cambiado. En eso no han sido distintos".