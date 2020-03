Olivia Gorra lanza réquiem para las mujeres del mundo

La soprano mexicana Olivia Gorra lanzó a través de YouTube este 9 de marzo, en el marco de la manifestación Un Día Sin Mujeres, un réquiem dedicado a las mujeres del mundo.

Un réquiem se trata de una misa de difuntos en la que se hace un ruego por aquellos que han partido al otro mundo. Se ejecuta justo antes del entierro.

"¿Qué nos sucede? ¿Qué es lo que pasa? La tierra gira y gira al revés. Pongamos todos alto las manos haciendo un rezo de humanidad", son las primeras palabras que se escuchan en este tema que como imagen muestra una habitación en blanco y negro.

Cuando comienza la interpretación de la soprano es que se reflexiona sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios, crímenes que han azotado a la sociedad mexicana y han dejado marcados con casos como los de Lesvy, Fátima e Ingrid, por mencionar algunas.

La música de ocho minutos cuenta con más de 900 vistas y tiene más de 54 Me Gusta contra tres No Me Gusta.

nrv