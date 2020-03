La compositora Gina Enríquez estrena obra sobre México y el águila real

La compositora mexicana Gina Enríquez estrenará mundialmente este 1 de marzo su obra "Vuela. Homenaje al águila real", con la Orquesta Filarmónica Mexiquense con la dirección de Gabriela Díaz Alatriste. Con la pieza, dice en entrevista, busca crear consciencia en torno a la protección de las especies en peligro de extinción, así como hacer una llamado a la paz y a la unidad entre los mexicanos.

"Una buena parte de mi obra está dedicada a la conservación de nuestro planeta, he compuesto obras para algunas especies en peligro de extinción, también compuse una obra para los arrecifes que también están en peligro; todo esto ha sido una gran preocupación para mí, como artista. Ahora, he escrito una obra sobre el águila real, nuestro símbolo patrio, porque también está amenazada", explica en entrevista.

El estreno de la pieza sinfónica-vocal se llevará a cabo este domingo 1 de marzo a las 12:30 horas en el marco de la inauguración de la nueva sede de la orquesta: la Sala Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, con la participación de la mezzosoprano Grace Echauri.

Enríquez explica que la obra fue escrita para orquesta sinfónica y mezzosoprano con textos de su propia autoría y de la poesía de Ruth García. Consta de tres movimientos: Vuelo Majestuoso, Vuelo de Almas y Vuelo de Raíces. El primer movimiento describe el encuentro de los aztecas con el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente.

El segundo movimiento es un poema de la poeta mexicana Ruth García sobre el espíritu noble y la esencia guerrera del águila real mexicana. Mientras que el tercer movimiento es un huapango que enaltece al águila real como símbolo de México y retoma algunas frases del himno nacional con variaciones y cita el motivo rítmico-melódico del Huapango de José Pablo Moncayo.

"En esta obra no me enfoqué en la parte física del águila, sino en lo que simboliza para México porque está ligada a nuestra esencia, a nuestro espíritu. El segundo movimiento, con el poema de Ruth, está muy enfocado en lo espiritual, en la mexicanidad, describe las chinampas de Xochimilco, Tenochtitlán; y en el tercer movimiento resalto nuestras raíces y cómo el águila fue parte de nuestra fundación como país, me interesaba también hablar sobre nuestros ideales y nuestra búsqueda por la paz", sostiene.

Enríquez, quien ha fue reconocida con la Medalla Mozart 2019, el galardón más importante que se otorga a la música clásica y que hasta el momento sólo se ha dado a tres mujeres, indica que desde hace muchos años ha colaborado con la concertadora Gabriela Díaz. "Ella ha estrenado obras mías como Marfil, con la Sinfónico del Instituto Politécnico Nacional en 2013; en 2009 le compuse una obra. Nuestra colaboración ha sido muy cercana, ella disfruta lo que escribo y dirige de manera maravillosa lo que escribo", dice.

Enríquez, quien estudió Composición en la UNAM y en el Berklee College of Music de Boston, fundó en 2003 la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio, primera agrupación profesional con enfoque de género en México, sin embargo tuvo que concluirla debido a que "es muy difícil institucionalizar una orquesta, entre otras cosas, debido a cuestiones financieras".